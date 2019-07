Bakfietsvaders en de kassière van de natuurwinkel droegen 'm al langer, maar nu sloffen ook de Beckhams en Kate Moss op kurk rond. Birkenstock staat bovendien op goede voet met designers. Hoe kon een orthopedische slipper uiteindelijk ook de fashion crowd verschalken?

Dit is niet de eerste Birkenstock-revival. De sandaal die in de seventies de schoen van communebewoners en andere hippies werd, werkte zich in de jaren negentig op tot grunge-icoon aan de voeten van Marc Jacobs-modellen en van Kate Moss in het edgy modeblad The Face. Tien jaar later maakte de orthopedische bestseller een comeback met de collectie 'Birkenstock by Heidi Klum' en fans als - opnieuw - Kate Moss, Gwyneth Paltrow, en de Olsen-tweeling. Het is dan dat de basis werd gelegd voor een modieuzere variant, met een keur aan kleuren. In Londen liepen fashionista's elkaar onder de voet om exemplaren in een bepaalde tint te bemachtigen.

