Karl Lagerfeld is al enkele maanden overleden, maar in het collectieve modegeheugen is de iconische ontwerper springlevend. Op de afgelopen modeweken werd er een uitgebreid eerbetoon gebracht aan de overleden designer. Nu dragen enkele van zijn bekende vrienden een collectie aan hem op.

Onder meer Cara Delevingne, Kate Moss en Tommy Hilfiger werken mee aan een reeks witte T-shirts, het favoriete kledingstuk van Lagerfeld. 'Een wit shirt is de basis van elke outfit. Als er één ding is dat ik graag het willen uitvinden, dan is het een wit T-shirt', liet de ontwerper zich ooit ontvallen. De kledinglijn zal door het leven gaat als 'A Tribute to Karl: The White Shirt Project'.

De verschillende T-shirts worden voorgesteld tijdens de Paris Fashion Week in september. Dan zal ook de collectie te bewonderen zijn in het hoofdkantoor van Karl Lagerfeld. 'Het wordt een unieke en intieme manier om Karl te herdenken', zei Pier Paolo Righi, de CEO van het modehuis Karl Lagerfeld, aan modemagazine WWD.

Zeven was het favoriete getal van Karl Lagerfeld en ook daar is rekening mee gehouden. Alle T-shirts zullen slechts 77 keer geproduceerd worden en kosten 777 euro per stuk. De opbrengst gaat naar het goede doel Sauver la Vie, een Franse organisatie die medisch onderzoek uitvoert aan de Université de Paris V. Karl Lagerfeld heeft in het verleden al verschillende keren geld geschonken aan dit goede doel.