Het Institut Français de la Mode geeft een gratis online cursus van vier weken. In de verschillende sessies delen professionals als modeontwerper Paul Smith hun kennis met het grote publiek. De Franse modeschool hoopt dat de studenten zo hun modekennis up-to-date houden.

In 'Understanding Fashion: from Business to Culture' komen heel wat uiteenlopende onderwerpen aan bod. Zo kom je meer te weten over de relatie tussen de pers en mode, upcoming trends, gender representaties en subculturen. De cursus is geregisseerd door professor Benjamin Simmenauer en is volledig in het Engels.

In de verschillende lessen wordt het woord gegeven aan heel wat professionals: onder andere Sidney Toledano, de CEO van LVMH Fashion Group, Francesca Bellettini, algemeen directeur van Yves-Saint-Laurent, Brits modeontwerper Paul Smith, Christelle Kocher van Koché en Bruno Pavlovsky, directeur van Chanel.

Je vindt de cursus vanaf vandaag op het online trainingsplatform FutureLearn. Als je je registreert, kan je de lessen gratis meevolgen. De eerste keer werd de cursus uitgezonden in september vorig jaar, toen registreerden zich meer dan 11.000 geïnteresseerden van over heel de wereld.

