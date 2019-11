De 'rock-'n-roll schoenmaker' Terry de Havilland is niet meer. De meest bekende creatie van de Havilland is ongetwijfeld de gehakte plateauschoen uit de Rocky Horror Picture Show. Zijn cliënteel bestond uit Marianne Faithfull, David Bowie, Cher, Kate Moss en andere groten der aarde.

Terry de Havilland was een heuse schoenenontwerper van de sterren. Hij beleefde zijn hoogdagen tijdens Swinging London in de jaren zestig en zeventig. Als jonge knaap pikte hij het beroep van schoenmaker op via zijn ouders, die in hun workshop schoenen maakten voor de rijkelui van de West End en showgirls.

De handelskenmerken van Terry de Havilland zijn plateauzolen, wedges en veterlaarzen in Glam Rock-stijl. Zijn meest iconische ontwerpen zijn de Margeaux wedges uit 1973 en de schoenen die Tim Curry in zijn rol van Dr. Frank-N-Furter in de Rocky Horror Picture Show (1975) draagt. De winkel die hij in 1972 opende op de Kings Road, Cobblers To The World, trok beroemde klanten aan en stond bekend als een plaats waar rock-'n-roll schoenen konden worden gekocht én feestjes gehouden.

Plateauschoenen van Terry de Havilland in de Rocky Horror Picture Show © Getty

In de geschiedenisboeken

In 1980 startte hij een nieuw merk, Kamikaze Shoes, dat meer focuste op schoenen in de stijl van punk en goth. Helaas waren de jaren tachtig geen succes op financieel vlak en moest hij de boeken toe doen. Tijdens de jaren negentig maakte hij opnieuw naam met een nieuw label, The Magic Shoe Company. Ook deze keer trok hij beroemde klanten aan, zoals Cher. En ook de club scene uit de Nineties was dol op zijn ontwerpen. Helaas ging het weer mis en ging het merk failliet in 1999.

Kate Moss met schoenen van Terry de Havilland © Getty

Hoewel hij financiële tegenslagen kende, bleef hij ontwerpen en bleven sterren zijn creaties dragen. Sienna Miller, Kate Moss en Alison Goldfrapp zijn tot vandaag de dag fans van zijn schoenen. Terry de Havilland heeft een plekje in de Britse modegeschiedenis opgeëist en zal niet snel vergeten worden. Women's Wear Daily vergelijkt zijn impact met die van Mary Quant: 'Ze gaven jonge vrouwen in de jaren zestig en zeventig de kans om zich niet meer te kleden zoals hun moeders, maar hun innerlijke dancing queen, model, popster of party girl te ontketenen.'