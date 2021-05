Het Franse modemerk The Kooples kondigt het vertrek van Tom Van Dorpe aan. Vorig jaar in mei werd hij er aangeworven als artistiek directeur.

The Kooples, het modemerk uit Parijs, neemt afscheid van de Belg Tom Van Dorpe. Hij verlaat z'n post als artistiek directeur al na een klein jaar. Van Dorpe werd ingelijfd door het Franse merk om een 'nieuwe creatieve visie' te implementeren. Op dat moment gaf hij in de pers aan dat het de carrièreswitch was waar hij van droomde. Volgens het persbericht vertrekt hij om aan persoonlijke projecten te werken. In 2019 richtte hij in België het modellenbureau Noah MGMT op.

Van Dorpe werkte eerder als moderedacteur, modellenscout en achter de schermen als beeldspecialist en stilist voor onder meer Rihanna's Fenty, Max Mara, Calvin Klein en Hugo Boss. Hij volgde geen klassiek parcours. Van Dorpe studeerde niet aan een modeschool en komt niet uit een beroemde familie. Zijn droom om in de mode te werken bracht hem eerst van Geraardsbergen naar New York, en de voorbije jaren naar Parijs. Waar hij naartoe trekt nu hij terug aan eigen projecten gaat werken, is nog niet duidelijk.

De laatste collectie voor The Kooples van zijn hand ligt eind mei in de rekken. Voor de lente/zomercollectie 2022 werkt The Kooples met z'n eigen designstudio.

The Kooples, het modemerk uit Parijs, neemt afscheid van de Belg Tom Van Dorpe. Hij verlaat z'n post als artistiek directeur al na een klein jaar. Van Dorpe werd ingelijfd door het Franse merk om een 'nieuwe creatieve visie' te implementeren. Op dat moment gaf hij in de pers aan dat het de carrièreswitch was waar hij van droomde. Volgens het persbericht vertrekt hij om aan persoonlijke projecten te werken. In 2019 richtte hij in België het modellenbureau Noah MGMT op. Van Dorpe werkte eerder als moderedacteur, modellenscout en achter de schermen als beeldspecialist en stilist voor onder meer Rihanna's Fenty, Max Mara, Calvin Klein en Hugo Boss. Hij volgde geen klassiek parcours. Van Dorpe studeerde niet aan een modeschool en komt niet uit een beroemde familie. Zijn droom om in de mode te werken bracht hem eerst van Geraardsbergen naar New York, en de voorbije jaren naar Parijs. Waar hij naartoe trekt nu hij terug aan eigen projecten gaat werken, is nog niet duidelijk. De laatste collectie voor The Kooples van zijn hand ligt eind mei in de rekken. Voor de lente/zomercollectie 2022 werkt The Kooples met z'n eigen designstudio.