Belgische schoenontwerpster wil bewijzen dat het anders kan: ecologisch en eerlijk

Caro Peirs uit Sint-Niklaas ontwerpt schoenen op duurzame en sociaal verantwoorde manier. Met haar eigen merk Tropas hoopt ze via een crowdfunding drie verschillende modellen - sneakers, hakken en hoge hakken - te lanceren. Als de crowdfunding slaagt, komen ze deze lente op de markt.

De schoenen- en kledingindustrie hoort bij de vervuilendste industrieën ter wereld. Ook de arbeidsomstandigheden laten vaak te wensen over. Caro Peirs hoopt dat het anders kan en steekt daarom zelf de handen uit de mouwen. De ontwerpster betrekt voor haar schoenenmerk sociale werkplaatsen in het productieproces, gebruikt gerecycleerde materialen en vermijdt het gebruik van chemicaliën. Bovendien vereenvoudigt ze ook het recyclageproces na gebruik.

'Als schoenen goedkoop zijn, weet je dat minstens iemand in de productieketen niet correct betaald is', aldus Caro. 'In de fabrieken in China zag ik hoe mensen werken voor een laag loon, in ongezonde en onveilige omstandigheden. Ook voor het milieu is het productieproces belastend, denk bijvoorbeeld aan de smog. Ik doe het andersom, ik zorg dat de productiemedewerkers en het leefklimaat er net beter van worden.'