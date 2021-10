Belgische ontwerpster An Vandevorst aangesteld als afdelingshoofd modeontwerp bij Polimoda in Firenze

De modeacademie Polimoda in Firenze krijgt opnieuw een Belgische toets. An Vandevorst neemt er de fakkel over van Massimiliano Giornetti als afdelingshoofd Fashion Design.

An Vandevorst en Filip Arickx in september 2018, na afloop van hun defilé tijdens de Milanese modeweek

Begin september werd al aangekondigd dat de Belgische modeontwerper Kris Van Assche aangeworven is als nieuwe mentor voor de masteropleiding Creative Direction aan de Florentijnse modeschool Polimoda. Met de aanstelling van An Vandevorst als nieuwe afdelingshoofd voor Fashion Design krijgt de school er dus een tweede Belgisch modetalent bij. De ontwerpster volgt Massimiliano Giornetti op, die in februari werd gepromoveerd tot directeur van de academie. An Vandevorst studeerde aan de Antwerpse Modeacademie, waar ze haar wederhelft en creatieve partner Filip Arickx leerde kennen. Samen leidden ze het iconische modelabel A.F. Vandevorst van 1997 tot 2020. Het is niet de eerste keer dat een Belgische ontwerpster een leidende functie opneemt aan Polimoda. Van 2007 tot 2016 was Linda Loppa er immers directeur. Momenteel adviseert zij de modeschool nog steeds op vlak van strategie en visie.