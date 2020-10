Het prestigieuze festival van Hyères bekroont elk jaar aanstormend talent in mode en fotografie. Dit jaar mag de Belg Tom Van Der Borght zichzelf de grote winnaar noemen. Hij sleept niet enkel de Grand Prix in de wacht, maar ook de publieksprijs.

De 35ste editie van het festival voor opkomend talent in de mode en fotografie zou aanvankelijk plaatsvinden tussen 23 en 27 april, maar daar stak de coronacrisis een stokje voor. Het festival werd uitgesteld naar oktober.

Dit jaar maakten twee Belgische modefinalisten kans op prijzen: Timour Desdemoustier en Tom Van Der Borght. De andere kandidaten waren de Franse Aline Boubert, Xavier Brisoux, Emma Bruschi, Marvin M'Toumo en Céline Shen, Katarzyna Cichy uit Polen, de Italiaanse Andrea Grossi en Maximilian Rittler uit Oostenrijk. De jury voor de modeprijs bestond dit jaar onder meer uit voorzitter Jonathan Anderson, Tim Blanks, Kaia Gerber en Derek Blasberg. Zij kozen voor Tom Van Der Borght als grote winnaar.

Mode als beeldhouwkunst

De jury prijst de originaliteit van de ontwerpen van de Belg, die in 2012 afstudeerde aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Sint-Niklaas. Ze zien zijn creaties als het symbool voor een nieuw tijdperk. 'Het draait bij Tom niet om het onmiddellijke commerciële succes, maar om de schoonheid, het handwerk, de techniek en het risico daarvan.'

In een interview met De Standaard eind augustus vertelde hij over het ontwerpproces voor de creaties die hij showde tijdens het festival. Waar hij in het verleden startte vanuit technische tekeningen, koos hij er nu voor om rechtstreeks op de paspop te werken. 'Wat je ziet, is een soort drapage, een manier van beeldhouwen. Al doende komen de silhouetten tot leven. Heel instinctief, erg gevoelsmatig. Ik voeg toe of laat weer weg', aldus de ontwerper. 'Ik ben misschien de grootste bricoleur die er bestaat, maar het resultaat zou evengoed een 3D-ontwerp kunnen zijn. Het ziet er futuristisch uit, terwijl het eigenlijk huisvlijt on speed is.'

Bekroond worden tijdens het festival van Hyères is niet enkel eervol, maar betekent ook een financiële injectie. De hoofdprijs in de categorie mode bedraagt dit jaar 20.000 euro, een show tijdens de Mercedes Benz Fashion Week Berlijn en de mogelijkheid om een project te ontwikkelen in samenwerking met het Franse modehuis Chanel.

Alle winnaars op een rijtje

Mode

Grand Prix of the Jury Première Vision: Tom Van Der Borght

Chloé Prize: Marvin M'Toumo

The Chanel Métiers d'Art 19M: Emma Bruschi

Public prize: Tom van der Borght

Mercedes-Benz Grant: Emma Bruschi

Fotografie

Grand prix: Guanyu Xu American

Vintage: Andras Ladocsi Public prize: Dustin Thierry

Wallpaper Grant: Stefanie Moshammer

Accessoires

Grand Prix: Ddiddue & Juana Etchberry

Hermès: Ddiddue & Juana Etchberry

Honourable mention: Antonin Mongin, Dimitri Zephir & Florian Dach

Public Prize: Oubadah Nouktah

