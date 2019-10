De tweelingzussen Vera en Olivera Capara sluiten hun atelier in Antwerpen en gaan zich focussen op iets nieuws. Ze houden een uitverkoop van het materiaal in hun atelier en van kleding.

Zowel de laatste Capara-collectie als archiefstukken gaan van de hand met kortingen van tachtig procent. Ook hun atelier ruimen ze op: stoffen en materiaal om patronen te maken mogen de deur uit.

De zussen werden geboren in Sarajevo, maar groeiden op in het Duitse Ludwigsburg. Ze kwamen in Antwerpen terecht via hun opleiding aan de Modeacademie. Na hun studies deden ze ervaring op bij gerenommeerde modemerken, zoals Martin Margiela, Dries Van Noten en Raf Simons, voor ze een eigen label oprichtten in 2010.

In 2017 lanceerden ze een nieuwe manier van verkopen, compleet los van de klassieke modekalender. Iedere maand lanceerden ze online elf nieuwe stuks, waaruit retailers en particulieren konden kiezen tot de stock uitgeput was. Op die manier ging het avant-garde merk in tegen het systeem waarbij merken collecties zes maanden op voorhand voorstellen tijdens de modeweken.

Nu is het tijd voor een nieuw avontuur. Waar die nieuwe weg naartoe gaat, kunnen ze nog niet verklappen.