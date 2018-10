Belgische modefotograaf Willy Vanderperre brengt modecollectie uit

Onder de noemer 'T-shirts, stickers, pins and more' brengt de modefotograaf Willy Vanderperre samen met Vier een collectie van T-shirts, hoodies, handdoeken, pins, patches, tote bags en meer uit. De hoofdkleuren zijn zwart, geel en rood: een verwijzing naar de Belgische vlag. De items zullen slechts een beperkte periode beschikbaar zijn, van 31 oktober tot 31 december.

'Het nummer vier is heel belangrijk voor me. Ik ben geboren in april, de vierde maand van het jaar, en mijn bedrijf heet '4oktober', een datum die een nieuwe wereld voor me opende. Het is de datum waarop ik startte aan de Antwerpse Academie en Olivier Rizzo leerde kennen,' aldus Vanderperre.

Naast de Antwerpse boetiek Vier hebben ook Dover Street Market, The Broken Arms en Slam Jam de collectie in de aanbieding.

