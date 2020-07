Officieel zijn de solden uitgesteld tot augustus, maar heel wat merken delen zowel online als offline toch al kortingen uit. Deze week kan je je slag slaan bij de stockverkoop van Atelier Bossier en juwelenmerk Wouters & Hendrix.

Blije borduursels

Het jonge Belgische merk Atelier Bossier houdt van 2 tot 4 juli een stockverkoop in Heusden-Zolder. Je scoort er gebreide truien, losse witte hemden en T-shirts met daarop geestige borduursels. Alles uit de collectie is duurzaam, kwalitatief en Belgisch. Naast kleding worden er ook geurkaarsen en sierkussens verkocht tegen kleine prijzen.

Donderdag 3 juli en vrijdag 4 juli van 10u tot 21u. Zaterdag 4 juli tussen 10u en 17u. De stockverkoop gaat door in De Lange Beemden 21 in Heusden-Zolder.

Belgische juwelen

Het Belgische juwelenmerk Wouters & Hendrix houdt voor het eerst in de geschiedenis van het merk een stockverkoop. Van 3 tot 5 juli verkoopt het label archiefstukken tegen zachte prijzen: de kortingen variëren van 20 tot 70 procent. Het goede nieuws? Je hoeft er niet je kot voor uit te komen, want alles verloopt volledig online. Naast archiefstukken vind je er ook juwelen uit recente collecties.

Meer info via de website van Wouters & Hendrix

