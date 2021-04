Begin mei zwaait de nieuwe Brusselse flagship store van KAAI de deuren open. Oprichtsters Ine Verhaert en Helga Meersmans kozen voor een pand met art-deco vibes in de Koningsgalerij in hartje Brussel.

KAAI werd in 2018 opgericht door Ine Verhaert en Helga Meersmans om professionele vrouwen te voorzien van een stijlvolle tas op maat van hun specifieke noden. Met KAAI lanceerde het duo het soort tas dat het zelf niet kon vinden: een zakentas voor vrouwen die stijl, kwaliteit en pragmatisme met elkaar combineert. Ondertussen biedt KAAI een volledige collectie voor drukbezette vrouwen aan. Drie jaar na de opening van hun eerste Studio Store te Antwerpen zijn Ine en Helga klaar voor een nieuw avontuur in onze hoofdstad. Voor KAAI is dit een stapje dichter bij hun ambitie om te internationaliseren.

'Het openen van een nieuwe flagshipstore in Brussel is een droom die uitkomt,' vertelt Helga Meersmans. Ze hopen heel wat vrouwen uit Brussel en Wallonië te bereiken met de nieuwe shop. Ook mikken ze op de buitenlandse toeristen en de expats die in en rond Brussel wonen. 'Vandaag verkopen we online al heel wat in het buitenland. Na Brussel willen we graag in meerdere wereldsteden een KAAI winkel openen. Volgende stappen zouden Amsterdam, Londen of Parijs kunnen zijn. Zo kunnen we langzaamaan de wereld veroveren en onze Kaai community uitbreiden,' klinkt het ambitieus.

Aangezien KAAI een sterke connectie heeft met de art-deco stijl en vertrekt vanuit een kosmopolitische mentaliteit, zien we deze strekkingen ook terug in het design van de nieuwe flagship shop. Geometrische vormen en zachte pasteltinten kregen de hoofdrol.

De bezielers van KAAI © Nadia El Makhfi

Praktisch Koningsgalerij 21, Brussel Vanaf begin mei Openingsuren: dinsdag tot zaterdag van 11u - 18u

KAAI werd in 2018 opgericht door Ine Verhaert en Helga Meersmans om professionele vrouwen te voorzien van een stijlvolle tas op maat van hun specifieke noden. Met KAAI lanceerde het duo het soort tas dat het zelf niet kon vinden: een zakentas voor vrouwen die stijl, kwaliteit en pragmatisme met elkaar combineert. Ondertussen biedt KAAI een volledige collectie voor drukbezette vrouwen aan. Drie jaar na de opening van hun eerste Studio Store te Antwerpen zijn Ine en Helga klaar voor een nieuw avontuur in onze hoofdstad. Voor KAAI is dit een stapje dichter bij hun ambitie om te internationaliseren. 'Het openen van een nieuwe flagshipstore in Brussel is een droom die uitkomt,' vertelt Helga Meersmans. Ze hopen heel wat vrouwen uit Brussel en Wallonië te bereiken met de nieuwe shop. Ook mikken ze op de buitenlandse toeristen en de expats die in en rond Brussel wonen. 'Vandaag verkopen we online al heel wat in het buitenland. Na Brussel willen we graag in meerdere wereldsteden een KAAI winkel openen. Volgende stappen zouden Amsterdam, Londen of Parijs kunnen zijn. Zo kunnen we langzaamaan de wereld veroveren en onze Kaai community uitbreiden,' klinkt het ambitieus. Aangezien KAAI een sterke connectie heeft met de art-deco stijl en vertrekt vanuit een kosmopolitische mentaliteit, zien we deze strekkingen ook terug in het design van de nieuwe flagship shop. Geometrische vormen en zachte pasteltinten kregen de hoofdrol.