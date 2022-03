Christian Wijnants lanceert een duurzame capsulecollectie met zonnebrillenmerk Yuma Labs. Samen stellen de Belgische modelabels 's werelds eerste zonnebril uit volledig gerecycleerd acryl voor.

Christian Wijnants en Yuma Labs bundelen hun creatieve en innovatieve krachten voor een limited edition zonnebrillen. Ze presenteren een capsulecollectie gemaakt van gerecycleerd acryl. Het materiaal bestaat voor dertig procent uit consumentenafval en voor zeventig procent uit fabrieksafval. Om de cirkel helemaal rond te maken zijn de brillen ook na gebruik opnieuw recycleerbaar en wordt er dus niets verspild.

De samenwerking tussen de teams kwam tot stand door A/Part, een modeproject om de heropening van het Modemuseum in Antwerpen te vieren. Dit initiatief zorgde voor een match tussen verschillende creatieve ontwerpers, merken en shops uit verschillende sectoren.

Het montuur dat uit de samenwerking voortvloeide, is vrolijk, speels en opvallend. Er zijn drie uitvoeringen voorzien: blauw, zwart en transparant. De liefde van Christian Wijnants voor kunst, natuur en architectuur komt samen in het ontwerp. Met dit montuur op je neus krijg je ongetwijfeld een heldere blik op slow fashion, duurzame alternatieven en circulaire initiatieven.

Christian Wijnants SS22 © David Paige

De eyewear collectie van Christian Wijnants en Yuma Labs is verkrijgbaar vanaf 24 maart 2022 in de boetieks van Christian Wijnants en online via christianwijnants.com.

Prijs: 265 euro

Christian Wijnants en Yuma Labs bundelen hun creatieve en innovatieve krachten voor een limited edition zonnebrillen. Ze presenteren een capsulecollectie gemaakt van gerecycleerd acryl. Het materiaal bestaat voor dertig procent uit consumentenafval en voor zeventig procent uit fabrieksafval. Om de cirkel helemaal rond te maken zijn de brillen ook na gebruik opnieuw recycleerbaar en wordt er dus niets verspild. De samenwerking tussen de teams kwam tot stand door A/Part, een modeproject om de heropening van het Modemuseum in Antwerpen te vieren. Dit initiatief zorgde voor een match tussen verschillende creatieve ontwerpers, merken en shops uit verschillende sectoren. Het montuur dat uit de samenwerking voortvloeide, is vrolijk, speels en opvallend. Er zijn drie uitvoeringen voorzien: blauw, zwart en transparant. De liefde van Christian Wijnants voor kunst, natuur en architectuur komt samen in het ontwerp. Met dit montuur op je neus krijg je ongetwijfeld een heldere blik op slow fashion, duurzame alternatieven en circulaire initiatieven. De eyewear collectie van Christian Wijnants en Yuma Labs is verkrijgbaar vanaf 24 maart 2022 in de boetieks van Christian Wijnants en online via christianwijnants.com. Prijs: 265 euro