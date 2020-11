Van 28 tot 30 november houdt Toos Franken een archive sale. Twintig procent van de opbrengst gaat rechtstreeks naar vzw Te Gek!?, een organisatie die psychologische problemen bespreekbaar maakt.

Als alternatief voor de Knack Weekend Designer Days zwaait Toos Franken haar virtuele deuren open met een 72 uur durende Archive Sale. Heuglijk nieuws voor Belgische modefans. Van 28 tot 30 november worden samples en stuks uit voorgaande collecties verkocht.

Twintig procent van de opbrengst wordt gedoneerd aan de vzw Te Gek!?, die door middel van campagnes, evenementen, literatuur, muziek, en voorstellingen psychologische problemen bespreekbaar maakt.

'Met mijn merk wil ik niet enkel kleding maken, maar ook conversaties starten', licht ontwerpster Toos Franken toe. 'Mijn kleding vertelt een verhaal van bewustzijn en duurzaamheid. Het is diezelfde bewustwording die ik ook wil teweegbrengen rond mentale gezondheid. Een creatief proces vindt vaak diepgang als het zich kan voeden aan een breed emotioneel spectrum. Maar om dit spectrum te omarmen is normalisering rond psychische problemen broodnodig. Tijdens COVID-19 of erna, of je nu creatief bent of niet. Vzw Te Gek!? zet zich sinds 2004 in voor deze missie en met mijn merk ondersteun ik hen maar al te graag.'

Praktisch: De online archiefverkoop zal doorgaan van 28 tot en met 30 november. Shoppen kan via Shop.toosfranken.com 20 procent van de opbrengst gaat rechtstreeks naar vzw Te Gek!?

