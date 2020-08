Het Antwerpse circulaire zonnebrillenmerk Yuma Labs lanceert een crowdfundingcampagne via Indiegogo. Het doel? 20.000 euro ophalen voor de financiering van een nieuwe, 100 procent circulaire collectie zonnebrillen.

Yuma Labs - misschien ken je het merk nog onder de oude naam: W.R.YUMA - lanceert opnieuw een crowdfunding. In 2017 lanceerde het merk al een eerste crowdfundingcampagne, die op amper 6 uur tijd volledig was gefinancierd.

Tijdens de huidige campagne verkoopt Yuma Labs één model uit de nieuwe collectie. Het gaat om een uniseksmodel, dat in vier kleuren beschikbaar is. Hoe weet je of deze bril wel past bij jouw gezichtsvorm? Dankzij een speciale Instagramfilter pas je de zonnebril gewoon virtueel.

Wij voelden Lenja Doms van Yuma Labs aan de tand over hun nieuwe brillencollectie en bijhorende crowdunding.

Welke innovaties hebben jullie doorgevoerd sinds de vorige crowdfunding?

LENJA DOMS: 'Hiervoor werkten we met een 3D-printer, maar intussen zijn we overgeschakeld op spuitgieten. We kunnen nu dus een hogere kwaliteit bieden en zetten in op schaalbaarheid. We mikken op een groter publiek. Duurzame merken zitten nog vaak in een nichehoek, maar we willen met deze collectie echt de mainstream consument bereiken.

We zorgen ervoor dat afval nooit opnieuw afval moet worden

Met 3D-printing kost het maken van één bril een drie- à viertal uur. Nu, met het spuitgietproces, kost het slechts een drie- à viertal minuten per bril.'

Jullie brillen zijn 100 procent circulair.Wat houdt dat in?

'We zorgen dat de cirkel rond is. Onze brillen worden gemaakt van gerecycleerde PET-flessen, die we inzamelen in Duitsland, Denemarken en Nederland. Dit zijn landen waar er statiegeld staat op PET en waar we er dus gemakkelijk aan kunnen komen. Bovendien gaat het om een hoogwaardige kwaliteit, dankzij het statiegeldsysteem. We zijn voorstanders van dit systeem en zouden het ook graag in België geïmplementeerd zien. De landen waar wij ons materiaal vandaan halen, tonen aan dat het werkt.

We kiezen niet alleen voor afgedankt materiaal, we zorgen er ook voor dat afval nooit opnieuw afval moet worden. Dat is heel belangrijk in het circulaire verhaal. Onze brillen kunnen na gebruik volledig terug uit elkaar worden gehaald, zodat we er opnieuw brillen van kunnen maken.

Yuma Labs © YL

De brillen zijn beschikbaar in een transparante of gekleurde versie. De twee transparante opties hebben de kleuren van de PET-flessen en aan de gekleurde wordt inkt toegevoegd. Aangezien die laatste soort moeilijker te recycleren is, zijn deze brillen iets duurder. De reden dat we toch twee gekleurde opties aanbieden, is het besef dat we als duurzaam alternatief genoeg keuze moeten geven aan onze klanten. We willen tonen dat je als bewuste consument niet moet inboeten aan stijl en comfort als je kiest voor een circulair, duurzaam item.

Wanneer de bril aan het eind van z'n leven is gekomen - je bent het model beu of er is iets stuk - kan je hem terugbezorgen aan ons. Op het brillendoosje dat je erbij krijgt staat namelijk ons adres. Je plooit het gewoon om, stopt de bril erin en stuurt die gratis en voor niks op. Wij gaan dan opnieuw aan de slag met het plastic om nieuwe brillen te maken. Zo is de cirkel echt rond.

Al van in de beginfase moet er worden nagedacht over de volledige cyclus van een product

Direct contact met onze klanten vinden we heel belangrijk, daarom kiezen we ook voor een crowdfunding als lancering van de nieuwe collectie. Zo krijgen ze het verhaal van ons merk echt mee. We zien onze brillen als conversatiestarters. Doordat onze klanten een doosje in hun zak zullen hebben zitten met het adres van het merk, hopen we dat ze aan de boodschap herinnerd worden en die vervolgens op hun beurt verspreiden. Ook is het onze wens dat de dragers van onze brillen verder nadenken over andere spullen die ze bezitten. Waarvan zijn die gemaakt? En wat doe je ermee als ze aan het einde van hun leven zijn gekomen?'

Heeft circulaire mode een toekomst op grote schaal?

'Wij geloven dat dit de toekomst is, of bedrijven daar nu voor staan te trappelen of niet. Het is een verhaal dat bestaat uit verschillende schakels, die allemaal druk uitoefenen en samen werken aan een meer duurzaam systeem. Consumenten eisen transparantie, overheden gieten het in wetgeving en grondstoffen worden zo duur dat ze wel gerecycleerd moeten worden. Bedrijven zullen hun productiemethodes onder de loep moeten nemen en evolueren naar een circulair systeem.

Hergebruik gaat in de nabije toekomst enorm belangrijk worden, maar dat wil ook zeggen dat bedrijven het ontwerpen van hun goederen anders moeten aanpakken. Al van in de beginfase moet er dus worden nagedacht over de volledige cyclus van een product.

We moeten niet van grote ketens verwachten dat ze morgen een kledingbibliotheek worden, maar ze zullen hun aanpak wel meer richting het circulaire moeten bewegen. Er is geen andere optie.'

