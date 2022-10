Belgisch mannenmerk Castart wil een antigif bieden tegen een zee van grijs

Michiel Somers in het kort:

Waar shop je het liefst? Bij Goodhood in Londen. Het is een hele toffe concept store in Shoreditch, die ook online zeer sterk is. Ze draaien er altijd goede muziek en bieden een waaier aan interessante lifestyleproducten aan. Hoewel de selectie erg uitgesproken is, blijft het toch toegankelijk. Het is inspirerend om te zien hoe ze kleine merken uit verschillende landen groot maken.

goodhoodstore.com

Naar wie kijk je op? Naar mijn ouders. Zonder hun jarenlange ervaring zouden we nooit zo’n vliegende start hebben kunnen maken met Castart. Het loont om te luisteren naar mensen met ervaring.

Hoe vind je rust? Een weekendje uitwaaien aan zee met mijn kindjes van 1 en 3 jaar. Vooral in de herfstperiode is dat zalig. De frisse bries, het weidse zicht, het eindeloze strand: de ideale omgeving om te onthaasten. Een druk leven met veel uitdagingen heeft z’n voor- en nadelen, maar het is belangrijk om te leren ontspannen en je grenzen af te bakenen. Ik merk dat mijn generatie het daar moeilijk mee heeft. De jeugd lijkt daar al gezonder mee om te gaan, gelukkig maar.

Wat zijn je favoriete vakantiebestemmingen? Voor een citytrip kies ik Kopenhagen. Als student heb ik een jaar in Denemarken gewoond en ik blijf fan van de sfeer. Op vrijdag stoppen de mensen er vroeg met werken en spreken ze af met vrienden of familie in een park of aan het water. De mensen zijn er stijlvol, het eten is er lekker en no nonsense en van zodra de zon schijnt, trekt iedereen naar buiten. Voor de natuur reis ik graag naar de Algarve in Portugal. Daar kan je de knop even omdraaien en gewoon genieten van de rust en de natuur. Het is ook een surfmekka.