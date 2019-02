Belgisch label Collectors Club opent pop-upshop in Gent

'Al van kinds af aan zijn Veerle en ik onafscheidelijk', vertelt Nele Van Doorslaer. 'In onze tienerjaren droomden we van een eigen bedrijf, maar dat kwam er niet onmiddellijk van. Na mijn studies koos ik voor een carrière in het winkelvastgoed, Veerle ging de advocatuur in. Toen dit pand aan de Brabantsdam in Gent leeg kwam te staan, besloten we om de sprong te wagen.'

Zo ontstond het eerste filiaal van A Suivre op dezelfde plek als de nieuwe pop-upshop van Collectors Club. Je kan er terecht voor kwalitatieve basics met een trendy twists. 'In de winkel vind je zo'n honderd verschillende ontwerpen, gaande van jurken tot broeken, van dunnen mantels tot knitwear. Met deze pop-up willen we ons eigen merk wat meer naamsbekendheid geven.'

Collectors Club werd precies een jaar geleden opgericht is dus nog relatief nieuw op de Belgische markt. 'We verkopen nu ons tweede winterseizoen. Maar we merken dat onze kleding overal vlotjes over de toonbank gaat, zowel in onze eigen boetieks als in de andere verkooppunten. Zo kregen we het idee voor deze pop-upshop. We blijven normaal gezien open tot eind juni. Maar stel dat de zaken goed lopen, dan wordt dit misschien een permanente winkel. Stiekem dromen we al van meerdere shops met enkel Collectors Club', klinkt het ambitieus.

De pop-upshop van Collectors Club in Gent is nog tot eind juni van donderdag tot zaterdag open.