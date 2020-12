Juwelen die je McDonalds-gewijs uitkiest op een schermpje en die dan uit een automaat gerold komen. Dat is het innovatieve concept in de nieuwe winkel van het Belgische accessoiremerk Billion Avenue in Antwerpen. 'Dit is de eerste selfservicewinkel met juwelen in België.'

De plannen voor een eigen fysieke winkel lagen al langer op tafel bij het Antwerpse juwelenmerk Billion Avenue. De coronacrisis dwong de 30-jarige Julie Deaulmerie om creatief uit de hoek te komen. In plaats van een klassieke winkel met personeel opteerde ze voor een selfserviceshop. Je kan er de juwelen bekijken in de toonbank en McDonalds-gewijs kopen via een schermpje. Even later komen de bestelde juwelen uit de muur gevallen.

Het concept voor de winkel komt overgewaaid uit de Japanse hoofdstad Tokio. Daar zijn zulke selfserviceshops doodgewoon, in Europa is het nog vrij nieuw. 'Billion Avenue experimenteert al langer met kleinschalige selfserviceprojecten. In Kortrijk staat bijvoorbeeld een juwelenautomaat waar mensen heel eenvoudig accessoires kunnen kopen. We merken dat dat concept aanslaat', klinkt het bij De Hovre PR.

Voorlopig zijn er in de winkel twee mensen aanwezig om de bezoekers uit te leggen hoe dit contactloos shoppen precies werkt. Na verloop van tijd is het de bedoeling dat de winkel volledig op zichzelf draait. Toch werkt de winkel met openingsuren. 'We moeten tijd krijgen om de stock bij te vullen', aldus het persbureau. Wie toch nog last minute een kerstcadeautje zoekt, kan z'n toevlucht zoeken bij de automaat voor de winkel, die wel 24/7 open is. De oorbellen van Billion Avenue worden overigens per stuk - en niet per paar - verkocht. Prijzen beginnen vanaf 15 euro.

De plannen voor een eigen fysieke winkel lagen al langer op tafel bij het Antwerpse juwelenmerk Billion Avenue. De coronacrisis dwong de 30-jarige Julie Deaulmerie om creatief uit de hoek te komen. In plaats van een klassieke winkel met personeel opteerde ze voor een selfserviceshop. Je kan er de juwelen bekijken in de toonbank en McDonalds-gewijs kopen via een schermpje. Even later komen de bestelde juwelen uit de muur gevallen. Het concept voor de winkel komt overgewaaid uit de Japanse hoofdstad Tokio. Daar zijn zulke selfserviceshops doodgewoon, in Europa is het nog vrij nieuw. 'Billion Avenue experimenteert al langer met kleinschalige selfserviceprojecten. In Kortrijk staat bijvoorbeeld een juwelenautomaat waar mensen heel eenvoudig accessoires kunnen kopen. We merken dat dat concept aanslaat', klinkt het bij De Hovre PR. Voorlopig zijn er in de winkel twee mensen aanwezig om de bezoekers uit te leggen hoe dit contactloos shoppen precies werkt. Na verloop van tijd is het de bedoeling dat de winkel volledig op zichzelf draait. Toch werkt de winkel met openingsuren. 'We moeten tijd krijgen om de stock bij te vullen', aldus het persbureau. Wie toch nog last minute een kerstcadeautje zoekt, kan z'n toevlucht zoeken bij de automaat voor de winkel, die wel 24/7 open is. De oorbellen van Billion Avenue worden overigens per stuk - en niet per paar - verkocht. Prijzen beginnen vanaf 15 euro.