Belgisch jeansmerk Façon Jacmin opent een pop-up in Gent

Façon Jacmin is het label van de Belgische tweeling Alexandra en Ségolène Jacmin. Zij ontwerpen volledig volgens hun eigen stijl en principes. Zo wordt er uitsluitend gewerkt met denim en hebben ze lak aan seizoensmode. In plaats daarvan kiezen ze voor een tijdloze collectie, die elke maand aangevuld worden met drie nieuwe stuks.

Bovenop de bestaande ontwerpen lanceert het duo nu ook een handgemaakte capsulecollectie die elke zes maanden geüpdatet zal worden. De eerste lancering bevat een blazer, een jurk en een rok. Voor het borduurwerk op de blazer en de jurk werden de draden uit oude jeansbroeken gerecycleerd. Voor de rok werden 1.000 afzonderlijke stukken stof opnieuw aan elkaar genaaid voor een uniek ontwerp.

Op die manier hoopt Façon Jacmin z'n steentje bij te dragen aan de duurzame mode en wil het merk handwerk in de mode-industrie opnieuw in de kijker zetten.

De pop-upshop is te vinden in Casa Argentaurum op de Brabantdam 68 in Gent. De winkel is open van 14-16 februari en van 21-23 februari.