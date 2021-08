Het modebedrijf JBC kiest dit jaar voor een gendergelijke Back to School-aanpak. Dit wordt niet enkel geïllustreerd door een gendergelijke capsulecollectie, maar ook door het weghalen van de jongens- en meisjes-labels in de winkels.

Bijna negentig procent van de kinderen kiest volgens recent VUB-onderzoek op dertienjarige leeftijd al een beroep op basis van zijn, haar of hun gender. Om meer in te zetten op gendergelijkheid, verwijdert JBC de labels in de winkels die aanduiden of kleding voor jongens of meisjes is. In plaats van de genderbordjes zullen zullen de kledingrekken aanduidingen krijgen per leeftijdscategorie: baby's, kinderen en tieners. Ook lanceert het merk een capsulecollectie rond toekomstdromen en publiceert het een kleurboek dat kinderen stimuleert om zelf te kiezen wat ze later willen worden, zonder genderstereotiepe voorbeelden.

JBC © JBC

'Dat de heersende gendernormen vandaag nog steeds zo'n grote impact hebben op de beroepskeuze van onze kinderen deed ons enkele maanden geleden de ogen openen', aldus Ann Claes, Chief Buying Officer van JBC. 'Als Belgische ondernemer én familiewinkel hopen wij juist dat kinderen los van hun gender een vrije keuze kunnen maken in de arbeidsmarkt. We willen kinderen buiten de lijntjes laten dromen over wat ze willen worden. JBC wil daarom vanaf nu bewuster omgaan met die heersende stereotypen en ze dan ook actief aanpakken.'

JBC ging voor deze aanpak ten rade bij expert Steven Gielis, die als lector Orthopedagogie bij AP Hogeschool en als bezieler van ZITDAZO, zeer goed op de hoogte is van de kwalijke gevolgen van hokjesdenken. Hij stelt dat kinderen die de vrijheid krijgen om zichzelf te ontdekken, losgekoppeld van stereotypes, kunnen ontpoppen tot volwassenen die hun talenten kennen en kunnen inzetten. Deze aanpak leidt uiteindelijk tot gelukkigere mensen.

