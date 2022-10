Belgian Fashion Awards: welk Belgisch modemerk verdient jouw stem?

De professionele jury van de Belgian Fashion Awards heeft tien modemerken van eigen bodem geselecteerd om mee te dingen naar de prijs voor Fashion Brand of the Year. Wie de felbegeerde prijs mee naar huis neemt, dat bepaal jij. Wij stellen de tien kandidaten aan jullie voor.

De Belgian Fashion Awards worden sinds 2017 jaarlijks georganiseerd door Flanders DC, MAD Brussels, WBDM, Knack Weekend en Le Vif Weekend. Deze awards werden in het leven geroepen om zowel in binnen- als buitenland de reputatie, de creativiteit en diversiteit van Belgische mode aan te prijzen. De editie van dit jaar vindt plaats op 24 november 2022 in Brussel.

Van een blik op de sterren achter de schermen tot een podium voor de minder bekende namen en de jonge wolven: jaarlijks zijn de awards een kans om modetalent in alle creatieve lagen van de sector te vieren. Belgen staan bekend om hun bescheidenheid, maar met de Belgian Fashion Awards schijnt de spotlight een keer per jaar extra fel op al het talent dat ons land rijk is.

Ieder jaar kunnen Belgische merken zich kandidaat stellen voor de prijs van Fashion Brand of the Year. Een professionele jury selecteerde tien merken die kunnen strijden om jouw stem. Vertel ons welk merk de prijs in ontvangst mag nemen en maak kans op een duoticket voor de Belgian Fashion Awards. Die avond ontdekken we wie de award in de wacht sleept en welke merken en mensen uit de sector bekroond worden met de andere awards, die de juryleden met trots zullen uitdelen.

DE KANSHEBBERS VAN DE AWARD VOOR FASHION BRAND OF THE YEAR

HNST

HNST is een eerlijk, circulair jeansmerk dat werkt aan innovatieve manieren om duurzame en recycleerbare mode te produceren. Naast het ecologische is ook de kwaliteit erg belangrijk. De denim van HNST bestaat momenteel voor 56 procent uit gerecycleerd materiaal, maar vanaf november 2022 wordt dat 62 procent. Geen enkel ander merk heeft dit hen voorgedaan. Ook verbruiken ze 95 procent minder water in vergelijking met conventionele jeansmerken.

letsbehonest.eu

JeanPaulKnott

Jean-Paul Knott ontwerpt sinds 2000 een tijdloze garderobe voor mannen en vrouwen. Hij begon zijn carrière bij Yves Saint-Laurent en startte zijn eigen merk in Brussel, als een modehuis dat doet denken aan de couturesalons van weleer. Knott kiest resoluut voor exclusiviteit en de korte keten. Alles wordt in België gemaakt met Europese natuurlijke grondstoffen.

jeanpaulknott.com

Rhúne

In 2019 startte Evelyne Dumon Rhúne voor haar boetiek LIV, in Leuven. Het label staat voor een seizoensloze garderobe met focus op kwaliteit en hoogwaardige materialen. Niet meer, maar beter is het motto. Het merk groeide de afgelopen drie jaar organisch: de collecties werden op een rustig tempo groter, in België zijn er inmiddels vijftien verkooppunten en ook de internationale verkoop wordt opgestart.



rhuneofficiel.com

TOMBOY

Sinds 2018 is TOMBOY een eigen lijn, gecreëerd door het merk Les Filles à Papa. Het begon allemaal met een helder rood en blauw opschrift ‘tomboy’, in hoofdletters gedrukt op stukken die al snel iconisch werden. Het wijst ons op de vele stereotypen met een assertieve vrouwelijke blik. Gedragen door Rita Ora, Lou Doillon of Claire Laffut, geniet het een internationale reputatie. TOMBOY bevestigt zijn Belgische karakter door pop-up stores te openen in Antwerpen en Knokke en door exclusieve samenwerkingen met Belgische artiesten en merken, zoals biermerk Jupiler afgelopen zomer.

tomboy.shop

Orta

Sinds de start in 2017 heeft Orta een duidelijke claim: 100 procent verantwoord én modieus. De nadruk ligt op kwaliteit en ethiek voor een betaalbare prijs. De productie gebeurt in Frankrijk en Portugal en de gehele collectie is GOTS-, Oeko-Tex-, FSC-gecertificeerd. De nieuwste uitdaging van het merk: de creatie van een 100 procent Europese en ultraschone viscose. Met dit materiaal wil Orta de mode-industrie verduurzamen.

orta-store.com

Veritas

Veritas mag dit jaar 130 kaarsen uitblazen en heeft 120 winkels in België en Luxemburg op z’n conto staan. Ter ere van deze verjaardag heeft de leider in naaigerei, panty’s, kousen en sokken een nieuw merk in petto, met handtassen en accessoires, MAE genaamd. Het merk is exclusief te vinden is in de eigen winkels, waaronder zijn drie nieuwe flagshipstores in Antwerpen, Knokke en Rijkevorsel.

veritas.be

Natan

Het modehuis bestaat al ruim dertig jaar en al heeft het nog steeds artisanale ateliers, het blijft ook voortdurend innoveren. Op vraag van zijn couturier Edouard Vermeulen werkte Natan samen met de Uruguayaanse chef-kok Edgar Carrasco om de lunch te voorzien in zijn boetieks, er werd een pop-up geopend met zangeres Marie Warnant en Natan was eregast in Le Bon Marché Rive Gauche in Parijs. Er was de catwalk in Amsterdam tijdens de Dutch Fashion Week en de presentatie van de couturecollectie op het plein van het Museum voor Schone Kunsten in Brussel. En tot slot de boterbloemkleurige crêpe jurk van Hare Koninklijke Hoogheid Mathilde op de Belgische nationale feestdag.

natan.be

Wolvis

In de winter van 2016 werd de eerste knitwearcollectie van Wolvis geproduceerd bij een Belgische breifabrikant. Sindsdien groeide het merk met de kleurrijke designs gestaag. Dit jaar evolueerden ze van accessoire- naar modelabel met jasjes en kimono’s. De productie gebeurt nog steeds 100 procent in België.

Xandres

Al 55 jaar zijn diversiteit en inclusie belangrijke waarden voor Xandres. Ze besloten hun winkelconcepten aan te passen en het merk Xandres Gold volledig te integreren in Xandres. De aftrap werd gegeven in de nieuwe interactieve Flagship Store in Antwerpen. Het merk lanceerde zopas zijn eerste ICONIC Capsule Collection: 12 tijdloze stukken die de handtekening van het label belichamen. Verder werd er ingezet op duurzaamheid, via innovatieve projecten en collabs om meer reststoffen of garens te gebruiken. Voor de klanten werd een Repair & Care Program opgezet, want kleding jarenlang dragen is de meest duurzame optie.

