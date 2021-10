Op 25 november zijn het opnieuw de Belgian Fashion Awards (BFA), een initiatief dat modemerken uit eigen land in de schijnwerpers zet. In de categorie 'Fashion Brand of the Year' geven de stemmen van het publiek de doorslag. Dit zijn de genomineerden die je via de site van de BFA aan de overwinning kan helpen.

De Belgische mode is even berucht als de Belgische bescheidenheid. Nergens voor nodig, vonden Flanders DC, MAD Brussels, WBDM en Knack Weekend toen ze in 2017 de Belgian Fashion Awards in het leven riepen. Het initiatief is bedoeld om de Belgische mode te erkennen en vooral te vieren. Zowel gevestigde waardes als veelbelovende nieuwkomers maken kans op een award. In categorie 'Fashion Brand of the Year' werd de selectie van de tien kandidaten gemaakt door een professionele jury, maar geven de stemmen van het publiek de doorslag. Een overzicht van de Belgische modemerken die kans maken.

Je stem uitbrengen kan via de website van de Belgian Fashion Awards.

LA COLLECTION

Vrouwelijk, elegant en luxueus. Met La Collection combineert ontwerpster Florence Cools vakmanschap, kwalitatieve materialen en tijdloze ontwerpen in collecties die zich onderscheiden door hun unieke eenvoud. Cools blijft ver weg van massaproductie en vaart kordaat haar eigen koers. Samen met haar man Artur Tadevosian runt ze naast haar eigen label ook nog de Antwerpse boetiek Damoy. Hun bijzondere verhaal kan je hier teruglezen.

KOMRADS

Wat begon als een queeste om de Sovjet sneakers te redden, resulteerde in een nieuwe, duurzame variant. De APL-sneaker van Komrads is een vegetarische schoen, volledig gemaakt van gerecycleerde materialen. Denk aan appelleer, PET en rubber. 'De mode-industrie staat erg onder druk op vlak van duurzaamheid en hoe meer we ons informeerden over de wantoestanden in de sector, hoe meer we gemotiveerd geraakten om het ook in onze business beter aan te pakken', vertelden Mark Vandevelde en Greet Goegebuer in een interview met Knack Weekend. 'We beseffen dat we als klein merk niet kunnen opboksen tegen grote spelers zoals Nike of Adidas, maar vinden wel dat we een verantwoordelijkheid hebben om te laten zien dat het anders kan. We hopen dat ons verhaal opgepikt wordt en dat mensen zich meer vragen gaan stellen.'

Lees het volledige gesprek hier.

Komrads © GF

CAROLINE BOSMANS

In haar collecties verkent Caroline Bosmans de grenzen tussen jongens- en meisjesmode. Met haar gedurfde en gevatte stijl heeft ze de kindermode heruitgevonden en dat blijft niet ongezien. De kinderen van onder meer Beyoncé en P. Diddy werden al gespot in haar ontwerpen.

Herlees in dit interview hoe Caroline Bosmans haar merk uitbouwde tot een succesverhaal.

CASTART

Hoe kan je als man meer persoonlijkheid leggen in je kleding? Met die vraag in het achterhoofd hebben de broers Michiel en Dries Somers Castart opgericht, een casual label dat een kleurrijk alternatieven voorziet voor ongeveer alles waar een man op vestimentair vlak naar verlangt. Intussen is het Belgische label uitgegroeid tot een internationaal succes met verkooppunten in meer dan tien landen.

In dit gesprek vertellen Dries en Michiel meer over hun missie en hoe het is om als broers samen te werken.

IMPREVU

Ethisch en esthetisch, jong en dynamisch. Dat is het Luikse label Imprevu, opgericht door Justine God. Ze lanceert geen vier collecties per jaar, maar opteert in plaats daarvan voor maandelijkse capsulecollecties in beperkte oplages die ver weg blijven van trends, massaproductie en overconsumptie.

OPHELIA LINGERGIE

Lingerie die gemaakt wordt om je lichaam te omarmen in plaats van in te dijken of te vervormen. Dat is de filosofie van Ophelia Lingerie, opgericht door Ophelia Debisschop in 2015. Haar collecties bestaan uit fragiele kanten en katoenen beugelloze bh's en onderbroeken die zo goed op het lichaam aansluiten dat je ze nauwelijks voelt. Zo'n 80 procent van de collectie wordt handgemaakt in haar atelier in Antwerpen om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.

In dit gesprek vertelt Ophelia Debisschop over haar inspiratie en haar favoriete plekken.

Ophelia © GF

FACON JACMIN

De tweeling Alexandra en Ségolène Jacmin hadden beide al wat ervaring in de mode en ondernemingswereld toen ze in 2016 samen het jeansmerk Façon Jacmin oprichtten. Hun collecties bevatten eigenzinnige stuks gemaakt van Japans Denim. Naast de klassieke seizoenscollecties werken ze ook met capsulecollecties in samenwerking met de Belgische merken Bidules en Sea Me Happy.

NATAN

Natan is zonder meer een van de bekendste merken in het Belgische modelandschap. Onder meer koningin Mathilde is grote fan. De nieuwe haute couture-collectie is een ode aan het opkleden en optutten dat we door de coronacrisis zo lang hebben moeten missen. De collectie is kleurrijk, gesofisticeerd en circulair: enkele iconische tweede stuks krijgen een tweede leven.

JULIA JUNE

Ook Julia June is een merk dat vertrouwd is bij de liefhebbers van Belgische mode. Het label combineert opvallende prints met sterke snits die vertaald worden in tijdloze stuks. Kleur en kwaliteit, durf en diversiteit komen in elke collectie terug.

Julia June © GF

LIES MERTENS

Het Antwerpse handtassenlabel Lies Mertens blijft jaar na jaar verrassen. Naast de permanente collecties, slaat ontwerpster Lies Mertens regelmatig de handen in elkaar met kunstenaars voor een limited edition lijn. Haar tussen worden duurzaam geproduceerd in Portugal en Italië, in fabrieken die energie-neutraal zijn. En in 2022 lanceert ze een tas die natuurlijk en vegetarisch is.

De uitreiking van de Belgian Fashion Awards vindt op 25 november plaats in de Handelsbeurs in Antwerpen. In afwachting daarvan kan je via de website van de Belgian Fashion Awards je stem uitbrengen voor je favoriete modemerk uit deze lijst.

De Belgische mode is even berucht als de Belgische bescheidenheid. Nergens voor nodig, vonden Flanders DC, MAD Brussels, WBDM en Knack Weekend toen ze in 2017 de Belgian Fashion Awards in het leven riepen. Het initiatief is bedoeld om de Belgische mode te erkennen en vooral te vieren. Zowel gevestigde waardes als veelbelovende nieuwkomers maken kans op een award. In categorie 'Fashion Brand of the Year' werd de selectie van de tien kandidaten gemaakt door een professionele jury, maar geven de stemmen van het publiek de doorslag. Een overzicht van de Belgische modemerken die kans maken. Vrouwelijk, elegant en luxueus. Met La Collection combineert ontwerpster Florence Cools vakmanschap, kwalitatieve materialen en tijdloze ontwerpen in collecties die zich onderscheiden door hun unieke eenvoud. Cools blijft ver weg van massaproductie en vaart kordaat haar eigen koers. Samen met haar man Artur Tadevosian runt ze naast haar eigen label ook nog de Antwerpse boetiek Damoy. Hun bijzondere verhaal kan je hier teruglezen. Wat begon als een queeste om de Sovjet sneakers te redden, resulteerde in een nieuwe, duurzame variant. De APL-sneaker van Komrads is een vegetarische schoen, volledig gemaakt van gerecycleerde materialen. Denk aan appelleer, PET en rubber. 'De mode-industrie staat erg onder druk op vlak van duurzaamheid en hoe meer we ons informeerden over de wantoestanden in de sector, hoe meer we gemotiveerd geraakten om het ook in onze business beter aan te pakken', vertelden Mark Vandevelde en Greet Goegebuer in een interview met Knack Weekend. 'We beseffen dat we als klein merk niet kunnen opboksen tegen grote spelers zoals Nike of Adidas, maar vinden wel dat we een verantwoordelijkheid hebben om te laten zien dat het anders kan. We hopen dat ons verhaal opgepikt wordt en dat mensen zich meer vragen gaan stellen.' In haar collecties verkent Caroline Bosmans de grenzen tussen jongens- en meisjesmode. Met haar gedurfde en gevatte stijl heeft ze de kindermode heruitgevonden en dat blijft niet ongezien. De kinderen van onder meer Beyoncé en P. Diddy werden al gespot in haar ontwerpen. Hoe kan je als man meer persoonlijkheid leggen in je kleding? Met die vraag in het achterhoofd hebben de broers Michiel en Dries Somers Castart opgericht, een casual label dat een kleurrijk alternatieven voorziet voor ongeveer alles waar een man op vestimentair vlak naar verlangt. Intussen is het Belgische label uitgegroeid tot een internationaal succes met verkooppunten in meer dan tien landen. Ethisch en esthetisch, jong en dynamisch. Dat is het Luikse label Imprevu, opgericht door Justine God. Ze lanceert geen vier collecties per jaar, maar opteert in plaats daarvan voor maandelijkse capsulecollecties in beperkte oplages die ver weg blijven van trends, massaproductie en overconsumptie. Lingerie die gemaakt wordt om je lichaam te omarmen in plaats van in te dijken of te vervormen. Dat is de filosofie van Ophelia Lingerie, opgericht door Ophelia Debisschop in 2015. Haar collecties bestaan uit fragiele kanten en katoenen beugelloze bh's en onderbroeken die zo goed op het lichaam aansluiten dat je ze nauwelijks voelt. Zo'n 80 procent van de collectie wordt handgemaakt in haar atelier in Antwerpen om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. De tweeling Alexandra en Ségolène Jacmin hadden beide al wat ervaring in de mode en ondernemingswereld toen ze in 2016 samen het jeansmerk Façon Jacmin oprichtten. Hun collecties bevatten eigenzinnige stuks gemaakt van Japans Denim. Naast de klassieke seizoenscollecties werken ze ook met capsulecollecties in samenwerking met de Belgische merken Bidules en Sea Me Happy. Natan is zonder meer een van de bekendste merken in het Belgische modelandschap. Onder meer koningin Mathilde is grote fan. De nieuwe haute couture-collectie is een ode aan het opkleden en optutten dat we door de coronacrisis zo lang hebben moeten missen. De collectie is kleurrijk, gesofisticeerd en circulair: enkele iconische tweede stuks krijgen een tweede leven.Ook Julia June is een merk dat vertrouwd is bij de liefhebbers van Belgische mode. Het label combineert opvallende prints met sterke snits die vertaald worden in tijdloze stuks. Kleur en kwaliteit, durf en diversiteit komen in elke collectie terug. Het Antwerpse handtassenlabel Lies Mertens blijft jaar na jaar verrassen. Naast de permanente collecties, slaat ontwerpster Lies Mertens regelmatig de handen in elkaar met kunstenaars voor een limited edition lijn. Haar tussen worden duurzaam geproduceerd in Portugal en Italië, in fabrieken die energie-neutraal zijn. En in 2022 lanceert ze een tas die natuurlijk en vegetarisch is. De uitreiking van de Belgian Fashion Awards vindt op 25 november plaats in de Handelsbeurs in Antwerpen. In afwachting daarvan kan je via de website van de Belgian Fashion Awards je stem uitbrengen voor je favoriete modemerk uit deze lijst.