Belgian Fashion Awards 2023: welk Belgisch modemerk verdient een prijs?

De professionele jury van de Belgian Fashion Awards heeft tien modemerken van eigen bodem geselecteerd om mee te dingen naar de prijs voor Fashion Brand of the Year. Wie de felbegeerde prijs mee naar huis neemt, dat bepaal jij. Ontdek de kandidaten hier.

De Belgian Fashion Awrads worden sinds 2017 jaarlijks georganiseerd door Flanders DC, MAD Brussels, WBDM, Knack Weekend en Le Vif Weekend. Deze awards werden in het leven geroepen om zowel in binnen- als buitenland de reputatie, de creativiteit en diversiteit van Belgische mode aan te prijzen.

Van een blik op de sterren achter de schermen tot een podium voor de minder bekende namen en de jonge wolven: jaarlijks zijn de awards een kans om modetalent in alle creatieve lagen van de sector te vieren. Belgen staan bekend om hun bescheidenheid, maar met de Belgian Fashion Awards schijnt de spotlight een keer per jaar extra fel op al het talent dat ons land rijk is.

Modemerk van het jaar

Ieder jaar kunnen Belgische merken zich kandidaat stellen voor de prijs van Fashion Brand of the Year. Een professionele jury selecteerde tien merken die kunnen strijden om jouw stem.

De jury wordt aangevoerd door Serge Carreira, directeur van het Emerging Brands Initiative bij de Fédération de la Haute Couture et de la mode. Verder hebben ook de volgende modeprofessonials hun stem uitgebracht: Timotej Letonj (hoofredacteur Numéro en Numéro Homme Netherlands), Elisa De Wyngaert (curator MoMu Antwerp), Eve Demoen (curator Modemuseum Hasselt), Meryll Rogge (ontwerpster), Henry Schöning (Manager and buyer Louis Antwerp), Caroline Esgain (Directeur Fashion & Lace Museum), Marie-Hélène Vanderborght (Editor of C’est du Belge, RTBF), Natalia Andrea Perez Hernandez (Online Fashion Editor Metal Magazine Spain), Thomas Tistnounet (CEO & Founder UNTITLED Showroom) en Inge Grognard (make-up artist).

Op 30 november vindt de uitreiking van Belgian Fashion Awards plaats. Neemt Clio Goldbrenner, CKS, Filou & Friends, Judassime, Kaai, Kasbah Kosmic, LĒO, LolaLiza, Orta of Rae Antwerp de award mee naar huis? Tijdens de awardshow ontdekken we wie de prijs in de wacht sleept en welke merken en mensen uit de sector bekroond worden met de andere awards, die de juryleden met trots zullen uitdelen.

Stem via belgianfashionawards.be op jouw favoriete merk.

Kanshebbers op de prijs voor Fashion Brand of the Year

Clio Goldbrenner

Clio Goldbrenner

Op je zesentwintigste beginnen met een handtassenlijn die meteen een herkenbare, kenmerkende stijl heeft, is niet voor iedereen weggelegd. Clio Goldbrenner heeft een gevoel voor wat modieuze vrouwen willen, ze lanceerde het #TalkToClio concept in 2023: door vrouwen van verschillende leeftijden en achtergronden uit te nodigen in haar showroom wil ze in contact blijven met haar klanten. Het inspireerde Goldbrenner onder andere om dit jaar zowel een ‘Signature’-lijn (exclusieve ontwerpen in beperkte oplage) als een ‘Motion’-lijn (tassen van betaalbaar nylon, die vanaf 2024 ook van 100% gerecycled nylon zullen zijn) uit te brengen.

CKS

CKS

Strepen, ruiten, bloemen … liefhebbers van kleurrijke prints vinden bij CKS wat ze zoeken. Elk seizoen worden er nieuwe ontwerpen gemaakt door de eigen designer Sophie Epistalié. Voor Internationale Vrouwendag in maart 2023 werd ook een speciale print ontwikkeld met het motto ‘We’ve got each other’s back’. De print was te zien op een sjaal en in een capsulecollectie, die voor de bijbehorende campagne werd gefotografeerd op ambitieuze, dynamische Belgische vrouwen.

Filou & Friends

Filou & Friends

Het team achter Filou & Friends is trots op de vooruitgang die ze de afgelopen maanden hebben geboekt om een circulair kinderkledingmerk te worden. Op Black Friday 2022 werd Filou Forever gelanceerd. Klanten kunnen hun oude stukken inleveren. Wat nog in goede staat is, wordt terugbetaald in de vorm van een tegoed en vervolgens opnieuw aangeboden, online, op beurzen en, sinds deze zomer, in de flagship store in Kortrijk. In 2023 werd ook een testproject opgestart waarbij artikelen die niet door de strengste kwaliteitscontroles komen maar verder in goede staat zijn, met korting te koop worden aangeboden. Dit is slechts een klein deel van de initiatieven en plannen van het merk voor een duurzamere toekomst.

Judassime

Judassime

Benjamin Voortmans (alias Judassime) is een jonge non-binaire multidisciplinaire kunstenaar en performer die mode gebruikt als hun eerste taal. Er was geen school voor nodig om Judassime met passie aan het werk te zetten en na het droppen van hun eerste Club Couture collectie in 2021 met een volledig digitale show, is Judassime klaar om de wereld te verkennen en uit te drukken via hun visie en passie. Met meerdere en zeer verschillende inspiratiebronnen wil het genderfluïde label mensen in staat stellen om zelfverzekerd en onbevreesd te leven. Met de behoefte om donkere onderwerpen uit het leven en de geschiedenis te verkennen en erover te praten via hun collectie, wil Judassime een nieuw licht en verbinding brengen om mensen te inspireren en een stem te geven aan het onbekende.

Kaai

KAAI

Ondernemers Ine Verhaert en Helga Meersmans hadden vijf jaar geleden een duidelijk doel voor ogen: handtassen aanbieden voor dagelijks gebruik, die niet alleen stijlvol maar ook praktisch zijn. Tegen 2023 zal hun geesteskind een begrip zijn onder ambitieuze vrouwen. Zelfs kroonprinses Elizabeth is al gespot met een KAAI-tas. Na het opbouwen van een uitgebreid netwerk van verkooppunten en twee flagship stores in België, ligt de focus nu op buitenlandse expansie. Daarnaast bracht KAAI afgelopen zomer een tas uit in samenwerking met ontwerper Igor Dieryck en vanaf het najaar zullen er vegan versies gelanceerd worden van hun bestsellers.

Kasbah Kosmic

Kasbah Kosmic

Het verhaal van Kasbah Kosmic begon toen Kenza Taleb Vandeput haar woonkamer omtoverde tot een atelier. Door kleding te deconstrueren en opnieuw in elkaar te zetten, vindt ze haar identiteit tussen unieke en geüpcyclede kledingstukken. Met subtiele knipogen naar haar Maghrebijnse achtergrond wil de Brusselse ontwerpster mensen trots maken op hun identiteit en bewust maken van hun consumptiegewoonten. 2023 omvatte een samenwerking met het MIMA in Brussel en deelname aan de Copenhagen Fashion Week, waarmee de ontwerpster het internationale potentieel van Kasbah Kosmic wilde laten zien.

LĒO

LEO

De wereld van LĒO bevindt zich op het kruispunt van luxe, avant-garde en streetwear. Sinds 2016 creëren artistiek directeur Leonneke Derksen en haar -voornamelijk vrouwelijke- team collecties waarmee ze een zo divers mogelijk publiek willen bereiken, in termen van geslacht, lichaamsvorm en cultuur. Duurzaamheid is ook inherent aan het DNA van LĒO: alle kleding wordt in Europa geproduceerd en in 2023 werd het platform RĒ-LĒO gelanceerd, waarop tweedehands stukken te koop worden aangeboden. Tot slot zijn er al een aantal interessante samenwerkingen geweest, zowel nationaal, bijvoorbeeld met muziekfestival HORST, als internationaal, met het Amerikaanse kledingmerk Dickies.

LolaLiza

LolaLiza

LolaLiza is tweeëntwintig jaar jong en toch zit er nog geen slijt op de formule. Het kleurrijke no-nonsense modemerk zet zich bijvoorbeeld in voor een duurzamere toekomst door 75% samen te werken met Europese ateliers en zal in 2025 50% natuurlijke of gerecyclede stoffen gebruiken. In 2023 werd de LolaLiza Fashion School opgericht: 10 jonge ontwerptalenten kregen een ‘bootcamp’ van het LolaLiza designteam en mochten daarna hun ontwerpen verkopen via het LolaLiza verkoopnetwerk. Lola Liza heeft naast de fysieke verkooppunten in België, Frankrijk en Luxemburg ook online distributie in zo’n 26 landen. Inclusiviteit is ook belangrijk voor het merk: sinds 2023 is de kleding verkrijgbaar van maat 34 tot 50.

Orta

Orta

Orta (Frans acroniem voor ‘objectif’, ‘responsable’, ’tendance’ en ‘abordable’) is de naam van dit Brusselse modemerk dat duurzaamheid centraal stelt in alles wat het doet. Ze lanceerden onder andere het project ‘Orta La Suite’, waarbij kleding van A tot Z in Europa wordt ontwikkeld: van de teelt van het materiaal waarvan de stoffen worden gemaakt tot de ateliers waar de stukken worden geproduceerd. Het merk begon als online project van Marion Schoutteten in 2017. Inmiddels hebben zij en haar man Gauthier een Orta boetiek geopend in Brussel, hebben ze een team van 30 collega’s om zich heen verzameld en werken er zo’n 400 naaisters voor Orta, van Frankrijk tot Portugal.

Rae Antwerp

Rae Antwerp

Vrouwelijk, comfortabel, klassiek, cool. Andrea Giunta combineert het allemaal in haar ontwerpen voor Rae Antwerp. De gebruikte stoffen zijn 100 procent natuurlijk. Veel ervan zijn ook veganistisch en afkomstig van restmaterialen. In België heeft Rae Antwerp, dat in 2018 van start ging, inmiddels meer dan 40 verkooppunten. Het merk wordt ook in Europa verkocht en steekt dit najaar de oceaan over naar de VS. Andrea Giunta is verkozen tot ontwerper van de maand door de TNT-boetieks in Toronto, Canada, en zal daar in april en mei 2024 een pop-up inrichten.