BBC lanceert ecologische kledinglijn

Dat blijkt uit een video die vertoond is op de London Fashion Week. Met de komst van de kledinglijn wil de BBC de impact op Planet Earth-fans verhogen door een duurzaam alternatief aan te bieden voor fast fashion.

'Ieder van ons heeft de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de wereld waarin we leven', betoogt BBC Brand Director Julia Kenyon. 'Met onze natuurdocumentaires zijn we erin geslaagd om een wereldwijd bewustzijn te creëren over de grote problemen die de toekomst van onze planeet bedreigen. Nu gaan we nog een stapje verder door de consumenten te stimuleren om verantwoorde keuzes te maken.'

In de lanceringsvideo wordt er gewezen op de tegenstelling tussen de inspiratie die de modesector put uit de natuur en het verwoestende kracht van de industrie die erachter schuilt. 'De mode-industrie bedreigt onze planeet', klinkt het.

De collectie zal later dit jaar exclusief te verkrijgen zijn via Net-a-Porter. Voor het verven van de kledingstukken wordt er gebruik gemaakt van een techniek die tien keer minder water vereist dan de conventionele methodes.