Ballet Vlaanderen bestaat 50 jaar en viert dat met een opvoering van Cantus Firmus, een choreografie van Jeanne Brabants, die de compagnie oprichtte. De Britse principal Nancy Osbaldeston danst erin mee. En ze danste ook door onze lingerieshoot.

Het is een mooie septemberochtend in Antwerpen, maar de Britse Nancy Osbaldeston (30) merkt er niks van. Ze brengt de dag door in onze raamloze fotostudio en daarna in de repetitielokalen van Opera Ballet Vlaanderen, waar de repetities doorgaan voor Cantus Firmus, een choreografie die Jeanne Brabants vijftig jaar geleden schreef. 'Het is de eerste voorstelling die ik van haar dans en ik vind het een hele eer', zegt Osbaldeston, die sinds 2014 deel uitmaakt van Opera Ballet Vlaanderen en er in 2017 gepromoveerd werd tot principal.

...