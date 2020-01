Na enkele seizoenen met vooral ugly dad sneakers lanceert Balenciaga nu een strak, minimalistisch model. Het enige probleem? De schoen heeft verdacht veel weg van Benn, een sneakermodel van Lonsdale dat voor minder dan een tiende van de prijs te koop is.

Wie in de modewereld relevant wil blijven, moet innoveren. Dat beseft ook Balenciaga. Hun nieuwe sneakersnoepje, dat Zen gedoopt werd, is een behoorlijke stijlbreuk in vergelijking met de ugly dad sneaker die het afgelopen decennium domineerde. Is het een poging om een nieuwe sneakertrend te lanceren? Of zitten de verkoopcijfers van de welbekende Triple S in dalende lijn?

Wat het ook moge zijn, het lijkt er sterk op dat het Spaanse modehuis de mosterd is gaan halen bij de concurrentie: Lonsdale. Dat merk verkoopt een gelijkaardige schoen, weliswaar zonder veters, voor om en bij de 30 euro. Ter vergelijking: voor de Zen van Balenciaga moet je 425 euro neertellen.

De Zen-sneaker wordt dan ook stevig op de korrel genomen op sociale media. Verschillende Twitter-gebruikers wijzen het merk op de niet te missen gelijkenissen tussen de schoenen en de verschillende prijskaartjes. 'Compleet absurd,' klinkt het. 'Dit bewijst eens te meer dan mensen bereid zijn om alles te kopen, zolang er maar een merk op staat.'

Het is niet de eerste keer dat Balenciaga probeert te scoren met een vreemde kopie. Een aantal jaar geleden bracht het modehuis een prijzige handtas op de markt die nogal treffende gelijkenissen vertoonde met de welbekende blauwe Frakta-tas van Ikea. Ook toen werd het merk massaal door de mangel gehaald op Twitter.

