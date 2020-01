Het Franse modehuis Balenciaga kondigt aan opnieuw een haute couturecollectie te produceren. Demna Gvasalia, de huidige artistiek directeur, wil hiermee terugkeren naar de kern van het modelabel.

Sinds Cristóbal Balenciaga in 1968 de deuren sloot van zijn haute couture-atelier, presenteerde het modehuis geen couturecollectie meer. Het was een tijd waarin de modewereld veranderde en het nieuwere prêt-à-portersysteem aan populariteit won. Demna Gvasalia vindt dat de tijd rijp is om terug te keren naar de basis van Balenciaga. Meer dan vijftig jaar later zijn we opnieuw in een veranderlijk modetijdperk aanbeland, en daar is er terug plaats voor couture vindt de ontwerper. 'Haute couture ligt aan de kern van dit modehuis. Het is mijn creatieve en visionaire plicht om opnieuw couture te produceren,' vertelt Gvasalia in een statement. Er wordt een gepassioneerd team samengesteld, dat zich uitsluitend focust op couture.

In 1960 trouwt koning Boudewijn met zijn Spaanse geliefde Fabiola, gehuld in een bruidsjurk van de hand van Cristobal Balenciaga. © Getty

Nieuw leven inblazen

Cedric Charbit, CEO van Balenciaga, ziet ook een zakelijke opportuniteit in het heropstarten van de couturecollectie. 'We zijn een Frans huis, we horen bij Parijs. We moeten haute couture en alles wat erbij komt kijken, zoals het uitzonderlijke vakmanschap, levend houden. We krijgen aanvragen voor couture, dus we weten dat er een cliënteel voor bestaat. Het is trouwens een duurzame manier van aan mode doen: we maken niks dat niet voor eeuwig bewaard zal worden. Ook in de manier waarop we intern met elkaar omgaan zie ik een duurzame samenwerking. De meeste luxemerken vandaag zijn enkel nog merken en geen huizen. Ik hou van het 'maison'-concept, waarbij je echt familie van elkaar wordt. We misten couture en de familieband die erbij komt kijken. Ik ben blij dat we die link terugbrengen bij Balenciaga.'

Ontwerpen van Cristobal Balenciaga uit 1966, 1955 en 1961 © Getty

Het nieuws volgt op de aankondiging van Jean Paul Gaultier dat hij de stekker uit zijn coutureshows trekt. Zijn haute-couturelabel Gaultier Paris blijft wel bestaan, maar collecties worden niet meer voorgesteld tijdens de haute couture fashion week. 'Ik heb een nieuw concept waarover ik later meer zal zeggen', aldus het mode-icoon.

De eerste haute coutureshow van Balenciaga onder leiding van Demna Gvasalia vindt plaats in juli.

