Steeds meer shopuitbaters belonen hun klanten met een unieke winkelervaring, die alle voordelen van e-shoppen moet overtreffen. Van verrassende expo's en een uitleenservice tot Franse taallessen en een fancy etentje na het shoppen: in deze boetieks vind je meer dan een nieuwe outfit.

Darial

Waar? Barcelona

...

Waar? Barcelona Concept? Darial is een modezaak met boekenshop, interieurspullen, restaurant, galerie én atelier. Kortom, een uniek en intrigerend project. Verspreid over een oppervlakte van 1500 vierkante meter vloeien verschillende lifestylecategorieën in elkaar over: kunst van hedendaagse ontwerpers wordt er afgewisseld met een boekenwinkel, met designitems van labels als Muller Van Severen en Lomography, maar vooral met wel honderd modemerken, van labels uit het hogere middensegment zoals Acne, A.P.C. en Nanushka tot internationale en Belgische designers onder wie Yohji Yamamoto, Raf Simons en Dries Van Noten. In het gigantische gebouw, met betonnen vloeren en gouden palmbomen, huist ook een moderne brasserie met zeventig zitplaatsen. Darial ging in oktober 2019 open in de buurt Dreta de l'Eixample. darial.comWaar? New York Concept? Het Franse label Ba&sh opende eind 2018 in de Nolita-buurt van Manhattan zijn eerste 'ervaringsboetiek'. De oprichters van het label zijn Barbara en Sharon, twee beste vriendinnen die van mode houden en vijftien jaar geleden in Parijs hun eigen merk oprichtten. Geïnspireerd op hun persoonlijke verhaal moet de New Yorkse winkel een verlengstuk zijn van all things friendship, fun & fashion. Zo is er een droomkleerkast waaruit klanten elke vrijdag een typerende Ba&sh-outfit mogen lenen, gratis, en voor het hele weekend. Er staat een lange tafel waarrond maandelijks etentjes of Franse taallessen worden gehouden. Er is een pop-uphoek waarin iedere maand een ander merk van een vrouwelijke ondernemer in de spotlight staat. Dat, en veel meer. ba-sh.comWaar? Londen Concept? Sinds vorig jaar heeft het Britse modelabel Alexander McQueen een nieuwe flagshipstore, op Old Bond Street in Londen. Uniek is de introductie van een volledige verdieping, waar modestudenten en fans van het label kunnen binnenkijken in het creatieve proces achter McQueens collecties. Je vindt er archiefstukken, moodboards met foto's en schetsen van de huidige collectie, maar ook tentoonstellingen en lezingen staan op de agenda. In een sector met veel geheimdoenerij en de voortdurende angst om gekopieerd te worden, kiest het team achter Alexander McQueen resoluut voor een open aanpak. Daarnaast moet ook het interieur van de shop ervoor zorgen dat klanten blijven terugkomen. Zo worden ieder seizoen onder meer de gevel en pashokjes aangekleed met nieuwe stoffen en materialen die aansluiten bij de collectie van dat moment. alexandermcqueen.comWaar? Parijs Concept? L'Insane is een non-binaire of genderneutrale boetiek die zich in het luxesegment profileert en naast winkel ook een community wil zijn voor de Gen Z- en millennial-consument die "met zelfvertrouwen en glamour een unieke identiteit durft aan te nemen", aldus oprichtster Lyne Zein. In deze shop vind je geen mannen- of vrouwenafdeling, wel "kleren voor mensen" van gevestigde labels als Mugler en Helmut Lang en frisse, jonge merken waaronder de sneakers van de Belg Mats Rombaut. In de shop, die vorig jaar opende, worden ook iedere maand events georganiseerd in samenwerking met andere artiesten of merken. Denk: een pyjamaparty of verjaardagsfeestje met Helmut Lang als special guest. Ook tijdens de volgende modeweek in Parijs staat er een event ingepland, verdere details worden momenteel nog geheimgehouden. l-insane.comWaar? Parijs Concept? Eind 2018 opende Chanel in de rue Cambon een nieuwe flagshipstore, die volledig gebruikt wordt als testboetiek voor nieuwe digitale initiatieven. Het Franse luxemerk ging een samenwerking aan met het onlineverkoopplatform Farfetch om een app te ontwikkelen die klanten een unieke en persoonlijke shopervaring moet bieden. Het verschil met andere Chanelboetieks zit hem in de manier waarop klanten geholpen worden. Via de app en tablets die subtiel verstopt zijn in de boetiek kunnen klanten aangeven welke stukken en stijlen hen interesseren. Intussen maakt een winkelassistent op basis van die informatie, en aangevuld met alternatieve suggesties, je pashokje klaar. Daar krijg je op een digitale spiegel extra info te zien, zoals catwalkvideo's van je uitgekozen looks, of foto's van gelijkaardige kledingstukken en accessoires. Allemaal met de bedoeling je zo snel en efficiënt mogelijk de juiste keuze te helpen maken.chanel.comWaar? Los Angeles Concept? Dit is een klein nicheshoppingcenter bestaande uit horecazaken, coworkingruimtes, kunstgalerieën, haar- en beautysalons en modewinkels waar bewust geen grote internationale merken verkocht worden. Sinds eind 2017 is dit dé hotspot in downtown LA voor hippe Amerikaanse nichemodelabels. Je vindt hier alles, van duurzame badmode en opvallende juwelenmerken tot luxueuze feestkledij. In het gebouwencomplex huizen ook restaurants, die lokale producten serveren, schoonheidssalons om te chillen en coworkingkantoren, allemaal met uitzicht op de skyline van downtown LA. Elke zondag vindt op het binnenplein een markt plaats, met food en fashion van lokale makers. Culturele events, thematische pop-ups en andere verrassingen houden het hele concept fris en spannend. rowdtla.comWaar? Londen Concept? Sinds eind 2018 heeft Cos in het Londense shoppingdistrict Coal Drops Yard een shop die, in tegenstelling tot de andere winkels van de internationale Zweedse keten, meer weg heeft van een permanente tentoonstelling. In de ruimte vind je, naast een speciale selectie van de collectie, ook kunst en design van gevestigde en opkomende artiesten. De kunstinstallaties trekken klanten de shop in, waar ze vervolgens naast Cos-items ook een selectie boeken, gelimiteerde prints en spullen van andere labels vinden. Het hele aanbod moet klanten een beter inzicht geven in de denkwereld en levensstijl van het merk. cosstores.comWaar? Tokio Concept? Vorig jaar opende luxejuwelenmerk Tiffany & Co in Tokio een nieuwe conceptstore die anders is dan alle andere Tiffany-shops. De shop ligt in Cat Street in Harajuku, een buurt die populair is onder jongeren onder meer voor zijn tweedehandsboetieks en sportwinkels, niet voor zijn luxelabels. De winkel zelf heeft een photobooth, een verkoopautomaat met parfums, een afdeling waar je juwelen kunt laten graveren en een Amerikaanse diner met pretzels, donuts en hotdogs op het menu. Bovendien worden er hangertjes verkocht met een uniek kattenlogo in gegraveerd, verwijzend naar de locatie van de shop - een accessoire dat nergens anders ter wereld verkocht zal worden. Met die informele en speelse aanpak wil het merk een jongere generatie bedienen, zonder zijn eigenheid te verliezen. tiffany.com