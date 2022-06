AZ Factory van wijlen Alber Elbaz wordt retailer voor verschillende modemerken

Het merk van ontwerper Alber Elbaz, die op 59-jarige leeftijd aan covid-19 overleed in 2021, krijgt een nieuwe invulling. In plaats van een modehuis met collecties ontworpen door een vast team, ontpopt AZ Factory zich tot retailer en showroom voor ‘gastamigo’s’.

AZ Factory was tot nu toe een uitsluitend digitaal verhaal, maar opent eind juni een pop-up in Parijs om te tonen wat het label in de toekomst zal betekenen. De pop-up wordt deels showroom, shop, merkincubator en expo. De Zuid-Afrikaanse ontwerper Thebe Magugu mag de spits afbijten als eerste ‘gastamigo’ en het modeduo Ester Manas staat al klaar als de tweede gastontwerper voor AZ Factory.

In de pop-up kunnen bezoekers de collectie van Magugu voor AZ Factory kopen. De creaties van Ester Manas worden getoond aan geïnteresseerde shops en pers. De derde amigo, Cyril Bourez, onthult er 35 looks die iconische ontwerpen van Alber Elbaz herinterpreteren aan de hand van geupcyclede vintage ‘americana’-vondsten, waaronder Hawaïhemden en sporttruitjes. De rode draad van AZ Factory wordt storytelling en (jong) modetalent ondersteunen.

Cyril Bourez voor AZ Factory

AZ Factory heeft ongeveer zes productverhalen per jaar in petto met gastontwerpers. De zogenaamde gastamigo’s staan al ingepland tot maart 2023. Alle designers kunnen beroep doen op het team van AZ Factory dat Alber Elbaz voor zijn overlijden aanstelde. Daarnaast worden ze ook financieel ondersteund en worden hun creaties via de webshop van AZ Factory en via on- en offline speciaalzaken zoals Selfridges, Net-a-Porter, Farfetch, Bergdorf Goodman en Saks Fift Avenue verkocht.

Sommige gastamigo’s kunnen voor een langere tijd deel uitmaken van het AZ Factory-verhaal, anderen worden voor één collectie aangesteld. In principe kan elke collectie een ander traject afleggen. To be continued.