Arte Antwerp, het label dat in december 2019 de award van 'Fashion Brand of the Year' in ontvangst nam, komt naar buiten met een vrouwencollectie. 'Het was geen must: vrouwen kochten nu al bij de mannen.'

Het Antwerpse merk van designer Bertony Da Silva is in tien jaar tijd uitgegroeid van een capsulecollectie T-shirts tot een volwaardig mannenmerk. Het nieuwe decennium start het label met een vrouwelijke toevoeging aan hun collectie. 'Vrouwen dragen al sinds het begin onze kleding, de overstap naar een damescollectie was dus geen must: ze kochten gewoon bij de mannen,' vertelt Bertony, 'maar als merk sta je toch sterker in je schoenen als je een groter doelpubliek bereikt. Onze kleren zijn bewust androgyn gemaakt, maar het is belangrijk om elke vrouw te kunnen aanspreken binnen een collectie, zoals we ook elke man willen aanspreken.'

'Voor mannen die niet graag hemden dragen, zijn er bijvoorbeeld truien of T-shirts, maar vrouwen konden bij ons hun gading niet vinden. Net daarom was het interessant om te spelen met de stukken. De lijn heeft bijvoorbeeld maatpakken en T-shirts, maar net zo goed stukken die echt op een vrouwenlijf gemaakt zijn, zoals rokken en jurken.'

Toch gaat het androgyne aspect van Arte niet verloren door er een lijn voor vrouwen aan toe te voegen. Het opdelen van mode op basis van geslacht kan voor enkelen lijken op hokjesdenken, voor de designer is dat helemaal niet het geval. 'Ik denk dat vrouwen mannenkleren zullen blijven kopen, alleen kunnen we het nu doortrekken. Beide lijnen leunen zo dicht tegen elkaar aan dat mannen nu dus ook perfect in de vrouwencollectie kunnen shoppen. Als een man zich goed voelt in een T-shirt of jurk van Arte, is dat super. Je moet vooral dragen wat je zelf wilt en ik weet al dat er stukken in zitten die ik zelf ook zal dragen.'

