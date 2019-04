Het Belgische sneakermerk Komrads brengt de naar eigen zeggen meest duurzame sneaker ooit op de markt. De Komrads World collectie is volledig gemaakt met gerecycleerde materialen.

Al sinds 2013 wil Komrads sneakers duurzamer maken. De nieuwe World collectie past helemaal in die missie. Zo wordt de buitenzool van de nieuwe sneaker gemaakt uit gerecycleerd rubber van oude autobanden, de bovenkant bestaat uit uniek appel-leer. Dat materiaal is het resultaat gefermenteerde appelschillen. Ook de ergonomische binnenzool is gemaakt uit gerecycleerd materiaal en bekleed met het appel-leer.

De schoen is daarbij niet enkel lief voor de planeet, maar ook voor de mensen die erop leven: de productie vindt volledig plaats in Europa. De grondstoffen uit Italië en Spanje worden in Portugal omgetoverd tot sneaker. Hierdoor bewaakt en respecteert Komrads ook sociaal verantwoorde arbeidsomstandigheden.

De Komrads World collectie is vanaf woensdag 24 april exclusief te koop via het pre-funding platform Ulule.com voor 79 euro, in plaats van 119 euro.