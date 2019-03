Apocalypse Now: de wintermode van 2019 kleurt donker

De modeweken kleurden donker. En dat was niet alleen een eerbetoon aan Karl Lagerfeld.

Michael Kors bouwde tijdens New York Fashion Week een replica van de legendarische discotheek Studio 54. Barry Manilow zong Copacabana, een hit uit 1978. Er leek geen vuiltje aan de lucht. En toen zag plotseling alles zwart. Bij Gucci, de eerste belangrijke show in Milaan, zaten we in een gigantisch, cirkelvormig, met rook gevuld spiegelpaleis. De show, een futuristische dodenmars, werd geaccentueerd door gewelddadige lichtflitsen. Miuccia Pradaevoceerde het monster van Frankenstein en zijn bruid. De Marni-collectie was agressief: zwart en rood leer.

