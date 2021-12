H&M België slaat de handen in elkaar met het Antwerpse vintagelabel le freddie. Het is de eerste keer dat de Zweedse retailreus H&M samenwerkt met een Belgisch merk en bovendien de eerste vintagecollectie in de H&M-rekken.

De samenwerking tussen de Zweedse retailer en het Belgische vintage merk wordt gelanceerd in drie H&M-winkels, in Antwerpen, Gent en Brussel, en is te koop vanaf drie februari 2022. Wat kan je verwachten? Romantische looks, een hoofdrol voor stuks uit de jaren zeventig en tachtig, veel kant, jurken met bloemenprints en opvallende kragen. Er zullen ook enkele designerparels tussen zitten.

Het vintage merk le freddie is het geesteskind van moderedacteurs Els Keymeulen en Kristin Stoffels. 'Le freddie begon met een torenhoge, beetje wilde ambitie: we droomden er van met onze vintage shop, als piepkleine spelers in de mode-industrie, een verschil te maken. Te tonen dat vintage, indien straf gecureerd en minstens zo straf gepresenteerd, net zo cool, hip, draagbaar, betaalbaar, luxueus, fashionable en verrassend kan zijn als eender welk modelabel', klinkt het bij Els en Kristin. 'Deze unieke collab met H&M - toch één van de grootste modespelers wereldwijd - is het bewijs dat kleine spelers wel degelijk dat verschil kunnen maken. Dat een label als H&M ons opmerkt, ons goed vindt, ons relevant genoeg vindt om bij hen in de rekken hangen, is méér dan een geluksmoment: het bewijst dat de wereld klaar is voor verandering.'

Met deze samenwerking speelt H&M in op de toegenomen interesse in circulaire en duurzame alternatieven.

Kristin & Els, de initiatiefnemers achter le freddie © le freddie x H&M

