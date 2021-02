Custom Territory, een collectief van Antwerpse modemakers en ontwerpers, pakt uit met een schoenencollectie gemaakt van lokaal recyclagemateriaal. De schoenen worden nu al gedragen door drie ambassadeurs, maar via een loting op Instagram maken drie Antwerpenaren kans op een eigen paar.

Zolen gemaakt van fietsbanden of een hak vervaardigd van gerecycleerde flessendopjes uit de Schelde. Dat het om een bijzondere schoenencollectie gaat, is nog zacht uitgedrukt. 'Het idee voor een circulaire schoenencollectie liep al langer', vertelt schoenenontwerper en bedenker van het concept Berre Brans. 'Ik volgde samen met twee medeontwerpers de opleiding 'Product Design' aan Lucas School Of Arts. Van daaruit zijn we een onderzoeksproject gestart in samenwerking met Ambiorix, de laatste echte schoenenfabriek van ons land. We wilden heel graag een duurzame sneaker ontwerpen, maar ook het lokale terugbrengen om echt een identiteit in onze schoenen te steken. Na drie jaar onderzoek hebben we met dit experiment voor het eerst onze research in de praktijk kunnen brengen.

Ambassadeurs

Het eindresultaat is een honderd procent circulaire Antwerpse sneaker en dat mag je heel letterlijk nemen. De schoenen zijn gemaakt door Antwerpse schoenmaakster Anne Govaerts, werden speciaal ontworpen voor drie Antwerpse ambassadeurs en bestaan uitsluitend uit Antwerpse grondstoffen. Er werd ook enkel samengewerkt met Antwerpse organisaties. 'De sneakerindustrie is enorm geglobaliseerd. Van rubber uit Brazilië tot het samenstellen van de schoenen in Vietnam. Van alle kanten van de wereld komen materialen samen die vervolgens weer verspreid worden over de hele wereld. Maar die globalisering is ook te zien in het straatbeeld: overal ter wereld dragen we dezelfde sneakers. Wij wilden aantonen dat het mogelijk is om het hele plaatje lokaal te houden', vertelt Brans.

Om hun sneakers volledig in het teken van Antwerpen te houden, ging Custom Territory op zoek naar drie Antwerpse ambassadeurs waarmee ze brainstormden over de ontwerpen. 'Zo kwamen we uit bij drie creatieve mensen met elk een eigen visie op stad Antwerpen. Joffrey Anane is danser, Liezl Vervloet is grafisch ontwerper en Frederik Lizen is kunstenaar. We bespraken hun leefwereld, wat Antwerpen voor hen betekent en stelden op basis daarvan moodboards op. Uiteindelijk creëerden we drie paar extravagante schoenen die elk een eigen verhaal vertellen. Duurzaam kan ook heel esthetisch en creatief zijn. Het materiaal dat we gebruikten was gelimiteerd, maar dat zorgde net voor meer creativiteit', vertelt Esther Hoedemakers, projectmanager van Custom Territory.

De beenwarmers van Liezl's schoenen kunnen ook als handschoenen gebruikt worden. © Esther Hoedemakers

Uitbreiding

Voor Brans voelt het als een groot geluk dat hij dit als ontwerper heeft kunnen doen. 'Dit is zo'n speciaal project. Door echt met onze ambassadeurs samen te zitten, bedenk je nieuwe frisse ontwerpideeën en nieuwe systemen. Liezl's hak kan je door een bepaald systeem omdraaien en er zit zelfs een beenverwarmer aan die je ook kan gebruiken als handschoen. Zo nauw met ambassadeurs samenwerken is veel interessanter dan gewoon een ontwerp te bedenken voor een massaproductie. Nu konden we echt vertrekken vanuit hun verhalen, die we vervolgens hebben omgezet in iets fysieks.'

Het collectief droomt al van een uitbreiding naar andere steden. 'We hebben veel geleerd uit ons eerste project in Antwerpen. In een andere stad zou alles er anders uitzien en dat is ook het leuke eraan. Dan werken we met andere mensen samen en spelen we weer met een andere lokale identiteit. Met Rotterdam zijn we momenteel al in gesprek', aldus Esther

De zolen van Joffrey's schoenen werden gemaakt van fietsbanden. © Esther Hoedemakers

Nog tot en met 7 maart kun je de schoenen bewonderen in de vitrines van Lockwood Avenue, Vrijdagmarkt 6 en FRAGILE. Via Instagram loopt er ook een online loting waarbij drie Antwerpenaren een eigen paar kunnen winnen gebaseerd op een van de huidige drie modellen.

Zolen gemaakt van fietsbanden of een hak vervaardigd van gerecycleerde flessendopjes uit de Schelde. Dat het om een bijzondere schoenencollectie gaat, is nog zacht uitgedrukt. 'Het idee voor een circulaire schoenencollectie liep al langer', vertelt schoenenontwerper en bedenker van het concept Berre Brans. 'Ik volgde samen met twee medeontwerpers de opleiding 'Product Design' aan Lucas School Of Arts. Van daaruit zijn we een onderzoeksproject gestart in samenwerking met Ambiorix, de laatste echte schoenenfabriek van ons land. We wilden heel graag een duurzame sneaker ontwerpen, maar ook het lokale terugbrengen om echt een identiteit in onze schoenen te steken. Na drie jaar onderzoek hebben we met dit experiment voor het eerst onze research in de praktijk kunnen brengen.Het eindresultaat is een honderd procent circulaire Antwerpse sneaker en dat mag je heel letterlijk nemen. De schoenen zijn gemaakt door Antwerpse schoenmaakster Anne Govaerts, werden speciaal ontworpen voor drie Antwerpse ambassadeurs en bestaan uitsluitend uit Antwerpse grondstoffen. Er werd ook enkel samengewerkt met Antwerpse organisaties. 'De sneakerindustrie is enorm geglobaliseerd. Van rubber uit Brazilië tot het samenstellen van de schoenen in Vietnam. Van alle kanten van de wereld komen materialen samen die vervolgens weer verspreid worden over de hele wereld. Maar die globalisering is ook te zien in het straatbeeld: overal ter wereld dragen we dezelfde sneakers. Wij wilden aantonen dat het mogelijk is om het hele plaatje lokaal te houden', vertelt Brans.Om hun sneakers volledig in het teken van Antwerpen te houden, ging Custom Territory op zoek naar drie Antwerpse ambassadeurs waarmee ze brainstormden over de ontwerpen. 'Zo kwamen we uit bij drie creatieve mensen met elk een eigen visie op stad Antwerpen. Joffrey Anane is danser, Liezl Vervloet is grafisch ontwerper en Frederik Lizen is kunstenaar. We bespraken hun leefwereld, wat Antwerpen voor hen betekent en stelden op basis daarvan moodboards op. Uiteindelijk creëerden we drie paar extravagante schoenen die elk een eigen verhaal vertellen. Duurzaam kan ook heel esthetisch en creatief zijn. Het materiaal dat we gebruikten was gelimiteerd, maar dat zorgde net voor meer creativiteit', vertelt Esther Hoedemakers, projectmanager van Custom Territory. Voor Brans voelt het als een groot geluk dat hij dit als ontwerper heeft kunnen doen. 'Dit is zo'n speciaal project. Door echt met onze ambassadeurs samen te zitten, bedenk je nieuwe frisse ontwerpideeën en nieuwe systemen. Liezl's hak kan je door een bepaald systeem omdraaien en er zit zelfs een beenverwarmer aan die je ook kan gebruiken als handschoen. Zo nauw met ambassadeurs samenwerken is veel interessanter dan gewoon een ontwerp te bedenken voor een massaproductie. Nu konden we echt vertrekken vanuit hun verhalen, die we vervolgens hebben omgezet in iets fysieks.'Het collectief droomt al van een uitbreiding naar andere steden. 'We hebben veel geleerd uit ons eerste project in Antwerpen. In een andere stad zou alles er anders uitzien en dat is ook het leuke eraan. Dan werken we met andere mensen samen en spelen we weer met een andere lokale identiteit. Met Rotterdam zijn we momenteel al in gesprek', aldus Esther