De Antwerpse schoenenwinkel Coccodrillo doet na 36 jaar permanent de boeken toe. 'We kijken ernaar uit om ons blikveld te verruimen en werken nu al aan onze volgende stappen', aldus oprichter Geert Bruloot.

Coccodrillo werd in 1983 opgericht door partners Geert Bruloot en Eddy Michiels en was een geliefde stop voor shoppers met een voorliefde voor schoenen van gevierde Belgische en internationale designers. Niet lang na de opening van de winkel samen met partner Eddy Michiels, plaatste Bruloot enkele jonge ontwerpers op de voorgrond, een groep die later als de Antwerpse Zes de geschiedenis zou ingaan.

Uiteindelijk draait het vooral om het jong talent en de ongelooflijke mensen achter de schermen en niet enkel om de producten in een winkel. Geert Bruloot

Medeoprichter Geert Bruloot licht de sluiting toe: 'De modewereld is al enkele jaren fors aan het veranderen door massale overproductie en een radicale shift in de aankoop van luxegoederen. Een doorgedreven kortingscultuur en koopjes het hele jaar door zorgen ervoor dat consumenten een deel van hun budget verleggen naar kunst en vrije tijd, wat uiteindelijk de leefbaarheid van onze multi-brandboetiek uitgedoofd heeft. We zullen Coccodrillo erg missen, maar we besloten de volgende stap te zetten en we kijken alvast uit naar nieuwe projecten binnen en rondom de wereld van creativiteit.'

Nieuwe golf

In 2010 ging de eerste aparte Coccodrillo mannenboetiek open, in een jaren dertig art-decostijl uitgestippeld door interieurdesigner Gert Voorjans. Omdat de oprichters een nieuwe golf in het mode- en retaillandschap voelden aankomen, besloten ze in 2017 te verhuizen naar een groter pand van 250 m² in de Arenbergstraat, ontworpen door Glenn Sestig. Door diezelfde veranderingen in mode en retail, de aanhoudende wegenwerken en infrastructuurontwikkelingen werd de bereikbaarheid van de winkel echter aangetast, wat volgens de uitbaters het volle potentieel van dit nieuwe project beknotte.

De modewereld is al enkele jaren fors aan het veranderen door massale overproductie en een radicale shift in de aankoop van luxegoederen. Geert Bruloot

'We hebben altijd binnen de wereld van creativiteit gewerkt en uiteindelijk draait het vooral om het jong talent en de ongelooflijke mensen achter de schermen en niet enkel om de producten in een winkel. We kijken ernaar uit om ons blikveld te verruimen en werken nu al aan onze volgende stappen, van mode tot kunst, design, multimedia en allround creatief leven,' besluit Bruloot.