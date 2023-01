Antwerpse boetiek Graanmarkt 13 houdt tweedehandsverkoop designermode

Op zoek naar betaalbare designermode? Bij de Antwerpse boetiek Graanmarkt 13 kan je in het weekend van 27 en 28 januari terecht voor een tweedehandssale. Liggen er designerstuks stof te vergaren in jouw kledingkast? Zelf kleding binnenbrengen om te verkopen kan ook.

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari verandert Graanmarkt 13 in een hotspot voor tweedehands merkkleding en unieke vintage stukken, allemaal afkomstig uit de kasten van klanten.

Wil je zelf ook kleding verkopen? Van donderdag 19 tot woensdag 25 januari kunnen klanten hun selectie tweedehandskleding binnenbrengen. De winkel vraagt om maximum tien stuks mee te nemen, in perfecte staat.

Eerst vullen klanten die willen verkopen een online formulier in, vervolgens verwelkomt Graanmarkt 13 hen in de winkel voor een laatste selectie. De merken die aanvaard worden zijn merken die verkocht worden of werden bij Graanmarkt 13 of stuks van gelijkaardige kwaliteit. In ruil krijgen klanten voor hun verkochte items een bon die ze kunnen besteden bij Graanmarkt 13.

Surf voor meer informatie naar graanmarkt13.com