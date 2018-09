Antwerps denimlabel HNST haalt afgedankte jeans op voor tweede leven

In navolging van de eerste inzameling vorig jaar, toen er zesduizend oude jeansbroeken werden opgehaald, volgt er nu een tweede ronde. Met de eerste afgedankte denimitems werd intussen een collectie radicaal andere jeans gemaakt door Tom Duhoux van HNST.

In gans Vlaanderen kan je denim doneren. De denimbroeken, -jasjes en -hemden die nog in goede staat verkeren, worden door De Kringwinkel verkocht en steunen op die manier de sociale werking. Versleten en kapotte jeans krijgen een tweede leven en worden nieuwe HNST-stuks, bestaande uit meer dan vijftig procent gerecycleerde denim. Alle HNST-kledingstukken worden in Europa gemaakt, op eerlijke wijze.

Bouw mee aan de toekomst van de mode en recycleer je afgedankte jeanskleren.

Hier kan je doneren

Bij zestien Kringwinkelcentra in heel Vlaanderen. Van vijftien tot dertig september.

Antwerpen: De Kringwinkel Antwerpen - De Collectie - De Kringwinkel WEB - Opnieuw&Co - De Kringwinkel Zuiderkempen - De Kringwinkel Ecoso

Limburg: De Kringwinkel De Biehal

Vlaams-Brabant: De Kringwinkel Televil - De Kringwinkel Spit - De Kringwinkel 't Vierkant - De Kringwinkel Hageland

Oost-Vlaanderen: De Kringwinkel Vlaamse Ardennen - De Kringwinkel Meetjesland - De Kringwinkel Open Plaats - De Kringwinkel Teleshop - De Kringwinkel Cirkel

West-Vlaanderen: De Kringwinkel Kust