De Amerikaanse zangeres en actrice Lady Gaga werd dit weekend gespot op Instagram met een jas van Florentina Leitner, een modestudent die vorig jaar afstudeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen.

Lady Gaga is fan van Antwerpse mode. Ze sprak al eerder jong Antwerps talent zoals Dries Criel en Casper Werner aan om haar garderobe aan te vullen, maar deze keer pronkt ze er ook mee op Instagram. Vorig jaar contacteerde de stad Antwerpen haar stylist Tom Erebout om een project van de modestudenten te begeleiden. Hij koos het design van de Oostenrijkse Florentina Leitner als winnaar uit een groep van negen studenten.

'Het was vooral leuk om met de studenten het proces te doorlopen van inspiratie tot ontwerp om dan de uiteindelijke uitwerking van Florentina te zien. Florentina was heel goed in het opnemen van mijn suggesties en er haar eigen twist aan te geven', zegt Erebouts. De studenten creëerden een volledige outfit voor de superster, maar voorlopig heeft Gaga enkel de jas van Florentina gedragen. De jonge ontwerpster is in de wolken dat een van haar creaties voor 47 miljoen fans te zien is: 'Het pronkstuk is de jas in nepbont. Ik wist gewoon zeker dat Gaga er geweldig in zou uitzien.'

Florentina is lang niet het eerste modetalent met een Belgische link die in de smaak valt bij grote beroemdheden. Zo dragen Michelle Obama, Beyoncé en Jake Gyllenhaal creaties van Dries Van Noten, pronkte Madonna al eerder met een ontwerp van Walter Van Beirendonck en is rapper Kanye West fan van het merk Vetements. Het Netflixprogramma 'Next in Fashion', gepresenteerd door ontwerpers Tan France en Alexa Chung, riep de oud-studente van de Koninklijke Academie Minju Kim uit als winnaar van het eerste seizoen.

Het model draagt de jas voor Lady Gaga © Marnik A. Boekaerts

