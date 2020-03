Anna Wintour steekt modewereld een hart onder de riem met steunfonds

Anna Wintour helpt ondernemers uit de modewereld die getroffen zijn door het coronavirus. Hiervoor werkt de hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue samen met de Council of Fashion Designers of America. 'In een crisis moeten we steun bieden aan zij die dat het meest nodig hebben.'

'Er zijn altijd dingen die we kunnen doen in tijden van crisis, zei Wintour over de samenwerking. 'Ik ben blij dat Vogue en de CFDA het doel van hun samenwerking herbekijken en steun bieden aan degenen die dat op dit moment het hardst nodig hebben.' Samen met de CFDA heeft ze een steunfonds dat jaarlijks financiële hulp biedt aan jonge modeontwerpers, maar dit jaar wordt het geld dus anders besteed. Wintour wil mensen in de modewereld helpen die getroffen werden door het virus, zoals naaisters. Daarnaast werken Vogue en de CFDA aan een videoserie die de naam 'A Common Thread' krijgt. Die serie brengt de verhalen van Amerikaanse ontwerpers en hun werknemers en toont welke impact het virus op hun bedrijf heeft. Lees ook: Jonge Belgische ontwerpers ongerust: 'Opvallen in de zee van internationale merken slorpt energie'