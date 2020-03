Ann Claes (42) woont in Antwerpen en geeft als Senior Project Manager Fashion van Flanders DC advies aan modeondernemers. Daarvoor werkte ze onder meer bij Veronique Branquinho, Delvaux en modegroep FNG.

Ik heb altijd geweten dat ik iets met mode wilde doen. Destijds kon je dan alleen een creatieve opleiding gaan volgen - zakelijke modeopleidingen waren er nog niet. De Modeacademie in Antwerpen bleek niets voor mij te zijn, maar dat vond ik niet erg. Ontwerper worden was niet mijn grote droom, en door werk te zoeken bij modelabels ontdekte ik dat die nog veel andere departementen en jobs hebben. Na een master brand management aan het Istituto Marangoni in Milaan maakte ik bij Veronique Branquinho de switch van productieverantwoordelijke naar sales en marketing - ervaringen die me nu van pas komen.

...

Ik heb altijd geweten dat ik iets met mode wilde doen. Destijds kon je dan alleen een creatieve opleiding gaan volgen - zakelijke modeopleidingen waren er nog niet. De Modeacademie in Antwerpen bleek niets voor mij te zijn, maar dat vond ik niet erg. Ontwerper worden was niet mijn grote droom, en door werk te zoeken bij modelabels ontdekte ik dat die nog veel andere departementen en jobs hebben. Na een master brand management aan het Istituto Marangoni in Milaan maakte ik bij Veronique Branquinho de switch van productieverantwoordelijke naar sales en marketing - ervaringen die me nu van pas komen. Succesverhalen steunen nooit op creativiteit alleen. Ergens komen in de mode gaat ook over kwaliteit, je prijszetting, een geoliede productie- en verkoopmachine en de manier waarop je communiceert, en niet elk creatief talent heeft ook de skills om te ondernemen of het inzicht dat hij zich moet omringen met mensen met zakelijk talent. De ruimte om fouten te maken is ook kleiner geworden. Aankopers van winkels maken maar een beperkt budget vrij voor nieuw talent, en wie een seizoen te laat levert, of stukken met een slechte fit, krijgt moeilijk een tweede kans. De druk om op hoog niveau te presteren was nog nooit zo groot. Ik ben geen orakel dat modeondernemers zegt hoe ze het moeten aanpakken, laat staan dat er een gouden formule is die voor iedereen werkt. Gelukkig zijn er veel manieren om mensen naar beter ondernemerschap te leiden - iemand een luisterend oor bieden op het juiste moment kan al impact hebben, net als connecties leggen met een breed netwerk. Sommigen vragen me om advies en doen achteraf precies het tegenovergestelde, maar ook dat mag. Hoe beter je weet wie je bent en welke weg je wilt bewandelen, hoe groter je kans op slagen. Innovatie intrigeert me. Hoe kunnen we het anders en beter doen? Met een gigantisch klimaatprobleem op ons bord is een nieuwe aanpak nodig, en daarbij is technologie de snelste weg naar duurzame oplossingen. Een steeds grotere groep jonge ondernemers wil ook anders aan de slag - kleinschaliger, ambachtelijk, duurzaam, lokaal - en heeft daarbij de tijdgeest mee. Een grote onderneming uitbouwen is niet hun doel, zolang ze hun passie maar kunnen delen en een positieve bijdrage kunnen leveren. Een vaste kledingstijl heb ik nooit gehad. Ik kijk 's ochtends gewoon hoe ik me voel of wat er op mijn agenda staat, en dan neem ik iets dat daarbij past of speel ik met combinaties van stukken. Daarin zat voor mij wellicht mijn eerste klik met mode: hoe je met kleding altijd weer een ander aspect van jezelf kunt uitdrukken en een bepaalde indruk creëert. Met trends en must-haves hou ik me niet bezig, wel met kwaliteit en schoonheid - begrippen die vaak ondergesneeuwd raken door onze drang om altijd meer en nieuwe spullen te kopen. Dat ik er voluit voor ga is zowel mijn sterkte als mijn zwakte. Ik zie overal opportuniteiten en kansen en ben gepassioneerd in alles wat ik doe, maar tegelijk moet ik doseren en nee leren zeggen, zodat ik energie heb voor alle zaken in mijn leven. Zeker als mama van twee kinderen, want als ik 's avonds thuiskom, begint er nog een dag. Ik blijf wel de Donatella (Versace, red.) van het team: more is more! (lacht)Belgische mode blijft een kwaliteitslabel: we staan wereldwijd voor individualiteit, creativiteit en ontwerpers en labels met een eigen visie. Het succes van de Zes van Antwerpen en de generaties na hen hebben jonge ontwerpers getoond dat een onafhankelijke opstelling kan, en onze modeopleidingen stimuleren hen om hun eigen creatieve pad te bewandelen. Een troef, want in de huidige modewereld val je niet op door meer van hetzelfde te maken. Lange relaties typeren me. Zo ben ik nooit een jobhopper geweest en ken ik mijn beste vriendinnen al meer dan 25 jaar. Ik hou van diepe banden met mensen, waarbij je elkaar door en door kent, alles kunt delen en altijd op je gemak bent bij elkaar. Zulke duurzame banden kun je ook in de modesector opbouwen. Die wereld is verre van oppervlakkig, zoals mensen soms vrezen.