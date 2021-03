Veertien jaar geleden stampte ze het herenlabel Café Costume mee uit de grond, nu lanceert Angélique van Gils samen met haar dochters Joy en Jill van der Heijden het merk Pursuit Femmes. Daarmee hoopt ze maatpakken voortaan ook aan de vrouw te brengen.

Vanwaar deze nieuwe uitdaging?

'Ik werk intussen al jaren in de sector. Mijn grootvader heeft ooit het merk Van Gils opgericht, dus ik ben er vrijwel mee opgegroeid. Met de jaren begon ik me af te vragen waarom we ons met maatpakken enkel op mannen richtten. Op een gegeven moment ging ik zelf ook vaker een pak dragen en merkte ik dat het op vrouwen hetzelfde effect heeft als op mannen: je krijgt meer zelfvertrouwen. Dat gevoel wilde ik met andere vrouwen delen. Met Pursuit Femmes maken we daarom pakken voor vrouwen, door vrouwen, die je overigens helemaal zelf kunt samenstellen, van de voering tot de knopen.'

Angélique van Gils tussen haar dochters Joy (l) en Jill (r). © SENNE VAN DER VEN & EEFJE DE CONINCK

Je startte het bedrijf niet alleen, maar met je twee dochters.

'Joy (24) studeerde net af aan de richting TEW en behaalde een master in digitale marketing. Ze wilde liever een eigen bedrijf oprichten dan te gaan solliciteren en was meteen getriggerd om het label mee op te zetten. Jill (22) startte nog niet zo lang geleden haar eigen merk, Jill Antwerp, waarbij ze geüpcyclede blazers in een nieuw jasje steekt. We zijn onderling heel complementair en het is leuk om als 49-jarige die energie van mijn dochters te zien.'

Het voorbije jaar nam comfort wear de overhand. Welke rol heeft het maatpak anno 2021?

'Maar wij werken ook met comfortabele stoffen, hoor! (lacht) Een jogging mag dan comfortabel aanvoelen, je krijgt meteen een ander gevoel als je een pak aantrekt. Als we binnenkort weer mogen uitgaan, zou het dan niet mooi zijn als je dat vol zelfvertrouwen kunt doen?'

De pop-upwinkel van Pursuit Femmes vind je nog tot mei in de Kloosterstraat 11, Antwerpen, pursuit-femmes.com

