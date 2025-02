Van het kinderkamp naar de catwalk: waarom de K-Way niet kapot te krijgen is

Al zestig jaar houdt de K-Way mensen droog bij het uitbreken van een onverwachte plensbui. Maar dat weerhield de uiterst praktische regenjas er niet van om de hoogste echelons van de modewereld te bereiken. Een klein verhaal achter een groot ontwerp.

Naam: Le Vrai

Merk: K-Way

Eerste uitgave: 1965

Wie aan een regenjas denkt, denkt automatisch aan K-Way. Net zoals Bic synoniem staat voor balpennen en Pampers voor luiers, is K-Way zo ingeburgerd dat het als soortnaam wordt gebruikt – zelfs voor regenjassen van andere merken. De originele K-Way, een nylon jasje dat tot een draagbaar tasje kan worden opgerold en een blauw-geel-oranje rits heeft, werd precies zestig jaar geleden bedacht door Léon-Claude Duhamel.

De Franse textielondernemer zat op een terras in Parijs toen hij zag hoe doorweekte voorbijgangers schuilden voor een wolkbreuk. Dat inspireerde hem tot een simpel, maar destijds ongezien idee: een lichte, waterdichte jas die even gemakkelijk mee te nemen was als een paraplu. Hij noemde het ontwerp toepasselijk En Cas de (voor het geval dat). Later stelde een reclamebureau voor om de naam internationaler te maken. Ze kozen voor de ‘K’, geïnspireerd door de klank van cas in het Frans, en voegden Way toe, een woord dat in de jaren zestig symbool stond voor avontuur en vooruitgang. Toen de collectie werd uitgebreid, werd de K-Way omgedoopt tot Le Vrai (het echte).

Het jasje evolueerde mee met de tijd. Nieuwe uitvoeringen, zoals Le Vrai Claude 1.0, 2.0 en 3.0, introduceerden extra functionaliteiten, van tweezijdige ritsen tot verbeterde waterafstotende materialen. Toen het Italiaanse BasicNet in 2004 het merk overnam, kreeg K-Way een nieuw elan. Het compacte regenjasje werd niet alleen praktischer, maar ook modieuzer, dankzij samenwerkingen met luxemerken zoals Fendi en Saint Laurent. Vandaag is K-Way hipper dan ooit, met een eigen show op de modeweek in Milaan, flagshipstores in steden als Parijs, Londen en Brussel, en interpretaties van talloze kunstenaars die vanaf eind februari tijdens de rondreizende expo Y/Our Life te zien zullen zijn.

De nieuwe Le Vrai 4.0 Claude kost 140 euro en is vanaf maart te koop.

