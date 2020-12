De Instagramprofielen Shit Model Management en Diet Prada delen verhalen van modellen die de New Yorkse modeontwerper Alexander Wang beschuldigen van ongepast seksueel gedrag.

Mannelijke en trans modellen gebruiken hun sociale mediaprofielen om Alexander Wang te beschuldigen van verschillende vormen van seksueel misbruik. Het voorbije weekend deelde Owen Mooney zijn ervaring met de ontwerper via TikTok. In 2017 werd het model betast door Wang in een nachtclub.

Na zijn getuigenis kwamen tal van andere modellen naar voren met eigen verhalen. Zo zou Wang de voorbije jaren verschillende mannen en trans personen gedrogeerd hebben tijdens feestjes, om hen vervolgens seksueel te misbruiken of pogingen te doen tot seksueel geweld. De getuigen spreken over aanranding en black-outs nadat ze een drankje hadden aangenomen van Wang. Ook tijdens fotoshoots zou het er volgens modellen en ex-werknemers niet altijd even veilig aan toegaan. Er lijkt geen officieel onderzoek te lopen naar de ontwerper.

