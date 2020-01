De realityshow 'Next in Fashion' volgt achttien beloftevolle modeontwerpers in hun strijd om gekroond te worden tot het volgende grote modetalent. De presentators zijn Alexa Chung en Tan France.

Eind januari start de tiendelige realityreeks 'Next in Fashion' op Netflix. In de reeks gaan achttien modeontwerpers van over heel de wereld met elkaar de strijd aan om de hoofdprijs binnen te rijven. De winnaar krijgt 250.000 dollar en de kans om te debuteren op de high end webshop Net-a-Porter.

De presentators en juryleden van dienst zijn Alexa Chung en Queer Eye-beroemdheid Tan France, allebei bekende koppen met een neus voor modezaken. Eva Chen en Elisabeth Stewart werden al bevestigd als gastjury. Het opzet van de wedstrijd doet denken aan 'Project Runway', waarvan er momenteel een reboot loopt met Karlie Kloss en Christian Siriano. De oorspronkelijke hosts van 'Project Runway', Heidi Klum en Tim Gunn, gaan vanaf maart ook opnieuw op zoek naar modetalent in de show 'Making the Cut'. Het grootste verschil met hun vorige wedstrijd? Deze keer kan de winnaar naar huis met één miljoen dollar.

'Next in Fashion' start op 29 januari.

