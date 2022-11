Alessandro Michele verlaat Gucci: 7 jaar Harry Styles, glampop en ander sterrenstof

Alessandro Michele verlaat modehuis Gucci na zeven succesvolle jaren als creatief directeur. Modefanaat of niet, je herkent sowieso enkele van zijn creaties. Van besties met Harry Styles tot twinning met Jared Leto: de strafste looks van de hand van de Italiaanse ontwerper.

‘Vroeger dachten we bij het woord “luxe” vooral aan macht en geld’, vertelde Michele in 2017 aan Knack Weekend, toen nog in het prille begin van zijn traject als creatieve directeur. ‘Vandaag heeft luxe volgens mij veel meer te maken met vrijheid: de vrijheid om je te kunnen uiten, om te kunnen zijn wie je wilt zijn.’ Met die wijze woorden stak de man van wal, en hoe.

Besties met Harry Styles

Al snel nadat Michele creatief directeur werd, koos het merk Harry Styles als ambassadeur. Een ongelooflijk slimme zet. De voorbije jaren was Gucci verantwoordelijk voor enkele van de meest spraakmakende looks van Styles. Van boa’s tot sequins en glitterende jumpsuits: Styles’ groei tot solo fenomeen verliep hand in hand met de glampop styling van Gucci.

Harry Styles, toen nog als lid van boyband One Direction, volledig in Gucci tijdens de American Music Awards in 2015 (© Kevin Mazur/AMA2015/WireImage)
Harry Styles tijdens de Grammy Awards in 2021 (© Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy )
Shania Twain en Harry Styles, Coachella 2022 (© Kevin Mazur/Getty Images for ABA)
Harry Styles tijdens Coachella in april 2022 (© Kevin Mazur/Getty Images)

‘Man, vrouw, wat maakt het uit? We zijn in de eerste plaats mensen’

Wat de twee ook samen deden, het veroorzaakte golven. Misschien nog het beste voorbeeld: de Amerikaanse Vogue cover in 2020, waarop Styles verscheen in een Gucci jurk. ‘Bring back manly men’, klonk het bij critici. Maar laat dat heerlijke androgyne net symbool staan voor Michele’s werk. Of zoals hij het in 2017 in ons interview verwoordde: “Man, vrouw, wat maakt het uit? We zijn in de eerste plaats mensen.”

Michele en Styles ontwikkelden doorheen de jaren een hechte vriendschap, die eerder dit jaar tot leven kwam in de vorm van een gezamenlijke collectie: ‘Gucci HA HA HA‘. Styles droeg al enkele van zijn eigen ontwerpen tijdens de promotie van zijn nieuwe film Don’t Worry Darling, en veroorzaakte toen alweer een viral moment (al waren de viral momenten tijdens deze promotour natuurlijk moeilijk bij te houden).

Harry Styles in zijn eigen Gucci ontwerp tijdens het 79ste Venice International Film Festival in September 2022. (© Jacopo Raule/Getty Images)

Harige loafers

Alessandro Michele deed ook z’n eigen ding met de iconische Gucci loafer uit 1953. Zo’n zestig jaar later gaf hij de schoen een make-over: harig en zonder hiel. De bovenkant hield hij klassiek, met de herkenbare gouden gespdetails die doen denken aan een paardenbit. Menig celebrity en influencer schuifelde hier mee rond. Het werd dé schoen van 2015. Hij maakte ook een versie vollédig in bont, maar die bleek iets minder praktisch om mee buiten te komen.

Carolina Nizza in de iconische Gucci slip ons tijdens London Fashion Week in 2016 © Getty

Queen B in Gucci

Ook looks van Beyoncé in Gucci op het podium, de rode loper of op sociale media zijn intussen iconisch. Over the top glamour? Daar draaide Alessandro Michele zijn hand niet voor om.

Het ‘Formation Army van Beyoncé kreeg in 2016 bovendien Gucci-topjes met monogram, leggings en booty shorts met hoge taille aangemeten. Zo bracht Beyoncé niet alleen een eerbetoon aan de dagen van de logomania van Gucci, maar ook aan de hiphopcultuur die er in de jaren negentig een stijlfenomeen van maakte. Stylist achter de look Marni Senofonte stelde het zo: ‘Nieuw is oud.’

Beyonce in een op maat gemaakt bodysuit van Gucci tijdens ‘The Formation World Tour’ © Getty

In 2021 showde Beyoncé een van de looks van het ‘Hacker Project’, waarbij Balenciaga en Gucci de handen in elkaar sloegen voor een gezamenlijke collectie. De twee ontwerpers van de luxehuizen lieten zich inspireren door elkaars vormentaal.

Activisme op de catwalk

‘My Body My Choice’, de feministische slogan uit de jaren zeventig, sierde de Cruise Collection van 2020. In diezelfde collectie zagen we jurken versierd met eierstokken gemaakt uit lovertjes en capes bedrukt met ‘22/05/1978’, de datum waarop Italië abortus officieel heeft afgeschaft. Volgens Michele weerspiegelen deze stuks zijn visie op vrijheid, gelijkheid en zelfexpressie. Gucci steunt ook projecten die zich inzetten voor de rechten van vrouwen en meisjes wereldwijd.

Toen dit jaar bleek dat het Roe v Wade-arrest geschrapt werd, en Amerikaanse staten dus abortus op eigen houtje kunnen verbieden, beloofde het merk dat ze al hun Amerikaanse werknemers hulp zou bieden als ze een abortus nodig hebben.

Gucci Cruise 2020 – Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Gucci © Getty Images for Gucci

Het Met Gala

De culminatie van Michele’s glamoureuze gedachtengoed vond vaak plaats tijdens het walhalla van sterrendom: het jaarlijkse Met Gala. Samen of alleen liet hij tal van celebs in opvallende looks op het toneel verschijnen, keer op keer goed voor de meest favoriete – of alleszins spraakmakende – looks van de avond.

Alessandro Michele, Lana del Rey en Jared Leto, Met Gala 2018, Thema: Heavenly Bodies. (© Angela Weiss/AFP via Getty Images)
Jared Leto tijdens het Met Gala 2019, met als thema 'Camp'. (© Karwai Tang/WireImage )
Alessandro Michele en Harry Styles, Met Gala 2019, thema: Camp (© Taylor Hill/FilmMagic)

Ook opvallend: twinning was wel vaker een wederkerend thema in Michele’s werk. Zo stuurde hij voor de Gucci SS23 show in september enkel identieke tweelingen de catwalk op, een ode aan zijn moeder, die zelf deel uitmaakte van een tweeling.

Billie Eilish verscheen dit jaar trouwens ook in Gucci gehuld op het Met Gala. Michele steunde de jonge popster doorheen de jaren in de boodschap rond haar lichaam, zij het in een volledig bedekt pak of in een statement dress.

Links: Billie Eilish tijdens de Grammy Awards in 2020, Rechts: Met Gala 2022 (© Kevin Mazur/Getty Images)

Gucci Glamour

Al had de man zelfs geen thema of gala nodig om spraakmakende momenten te creëren. Tal van celebs hulde hij de voorbije jaren in glamoureuze Gucci gowns. Daarbij halen we graag deze quote aan uit ons duo-interview met Michele en Demna (Balenciaga) in 2016: ‘Je moet je eigen vormentaal zien te vinden. Als je iets klakkeloos probeert te herhalen wat niet van jou is, wat niet jouw taal is, dan werkt het niet.’

Lady Gaga tijdens de Britse première van "House of Gucci" in 2021 (© Samir Hussein/WireImage)
Lupita Nyong'o, Cannes Film Festival, 2015. (© VALERY HACHE/AFP via Getty Images)
Dakota Johnson, Vanity Fair Oscar Party, 2022. (© Karwai Tang/Getty Images)
Lizzo, BET Awards, 2022 (© Aaron J. Thornton/Getty Images for BET)
Dakota Johnson, Venice International Film Festival, 2021 (© Stefania D'Alessandro/Getty Images)
Gwendoline Christie, Emmy Awards, 2019 (© Dan MacMedan/WireImage)

Meer recent

Begin november verscheen popfenomeen Billie Eilish met haar nieuwe lief, Jesse Rutherford, op het LACMA Art+Film Gala in Los Angeles van kop tot teen in Gucci. En dat mag je vrij letterlijk nemen, aangezien ze zichzelf warm hielden met een gigantisch Gucci-deken. Het concept van de look bleek ‘slumber party’ te zijn, want onder het deken droegen Billie en Jesse pyjama’s in het Guccilogo.

Billie Eilish & Jesse Rutherford in Gucci tijdens het LACMA ART+FILM GALA in 2022 © Getty

Enkele dagen geleden verscheen Michele ook nog in de Italiaanse Vogue, in een interview met de band Måneskin – die hij trouwens ook stylede sinds hun wereldroem na Eurosong 2021. Over hun ontmoeting zei hij: ‘Ik had hen in het oog en dacht: ‘Dit moet gebeuren,’ want we hadden al een dialoog zonder het te weten. Toen we elkaar eindelijk ontmoetten, was het net als wanneer je voor het eerst seks hebt met degene die je leuk vindt en je zegt: ‘Het was duidelijk dat we op een buitengewone manier de liefde zouden bedrijven.’ Zo’n project kan alleen gerealiseerd worden als er echte harmonie is…’

Harmonie in overvloed bij Michele, zij het met Harry, Billie, Måneskin en vele anderen. Maar de harmonie met Gucci zelf blijkt bij deze uitgedoofd. Zoals Michele aankondigde op zijn Instagram zou ‘een verschil in visie’ de reden zijn geweest voor zijn vertrek. Uit andere hoek klinkt het: ’tegenvallende cijfers’. De coronacrisis heeft het merk dan ook hard getroffen. In 2020 vielen de inkomsten maar liefst 22 procent terug, ondanks al dat sterrenstof. Ook in de jaren die volgden bleef het merk qua groei slabakken in vergelijking met concurrenten als Louis Vuitton, Dior en Hermès. Op een persconferentie begin dit jaar zei Kering-topman Pinault dat hij het merk opnieuw een tijdlozer imago wilde aanmeten om het tij te keren. Een visie die misschien moeilijk te rijmen viel met de creatieve uitspattingen van Michele.

Wat de reden ook is geweest: Alessandro Michele zal gemist worden, aangezien hij tal van jonge, opkomende artiesten omarmde en onder andere via hen een belangrijke boodschap van inclusiviteit en vrijheid de wereld instuurde met zijn ontwerpen. Wij zijn alvast benieuwd naar het vervolg.