Afrikaans met een tint London Calling en een snuifje boho, zo omschrijft Alek Wek de A.W.orld Signature Collection die ze voor Max Mara tekende.

Alek wie? Wek. Supermodel. Steven Meisel fotografeerde haar voor het eerst voor Vogue Italia in 1996 en in 1997 was ze het eerste Afrikaanse model op de cover van Elle. Je kent haar ook van de vele catwalkbeelden, ze reisde sinds 1996 alle modeweken af en kwam in 2017 voor Dries Van Noten uit catwalkpensioen.

...

Alek wie? Wek. Supermodel. Steven Meisel fotografeerde haar voor het eerst voor Vogue Italia in 1996 en in 1997 was ze het eerste Afrikaanse model op de cover van Elle. Je kent haar ook van de vele catwalkbeelden, ze reisde sinds 1996 alle modeweken af en kwam in 2017 voor Dries Van Noten uit catwalkpensioen. Haar project? Een collab met Max Mara. Ze ontwierp een signature collection met verschillende jassen - het is tenslotte Max Mara - maar ook flowy jurken, tricot, tassen, een mouwloze jumpsuit en elegante jeans. 'Kunst is al van kinds af aan belangrijk voor mij', vertelt ze in de promovideo. 'Ik heb altijd geschilderd en een aantal prints van deze collectie zijn gebaseerd op mijn werk. Eind jaren 90 gebruikte ik de levenslijnen op mijn handen als basis en die tekeningen zitten in deze collectie.' Haar inspiratie kwam dus uit haar eigen leven. 'Zonder mijn ervaringen zou ik vandaag niet de persoon zijn die ik ben, en in deze ontwerpen zie je de weg en de evolutie die ik heb doorgemaakt.' Welke weg? Wek wordt in 1977 geboren in Wau, Zuid-Soedan. Als ze zes is, breekt er een burgeroorlog uit en vlucht haar gezin. Haar vader sneuvelt, het gezin ontsnapt naar Khartoem, waarna mama Wek haar twee dochters naar Londen stuurt. Alek leert Engels en schrijft zich in aan de London College of Fashion. Een scout spot haar en in 1995 heeft ze een cameorolletje in een Tina Turner-video. Het is het begin van een internationale modellencarrière. Ze verhuist naar New York, schrijft een autobiografie die in tien talen vertaald wordt en wordt Goodwill Ambassadeur voor de UNHCR. Waarom doet ze dit? 'Om een stem geven en op te komen voor vluchtelingen die niet zo veel geluk hadden als ik. Ik ben een overlever van een burgeroorlog, iets wat geen kind zou moeten meemaken. Dit is een probleem dat jou en mij overstijgt, het gaat over respect en menselijkheid. Die menselijkheid hebben we nodig.' Mist ze Afrika? 'Absoluut, de kleuren en de mensen. Daarom is deze collab een ode aan mijn thuisland en aan Afrika. De kleuren verwijzen naar de vlag van Zuid-Soedan. De witte streep op de trui staat voor vrede, het groen voor leven van het land, het blauw van de Nijl die in de Jur-rivier stroomt, het zwart voor de mensen en het geel van de zon. Dat deze kleuren terugkomen in de hele collectie raakt me echt.'