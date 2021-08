Er zijn steeds meer kledingmerken die in Afrika produceren. En dat heeft dramatische gevolgen voor het milieu.

Dat blijkt na onderzoek van de Britse NGO Water WItness International. Zij ontdekten de vervuiling door kleurstoffen en een pH-waarde gelijkaardig aan die bleekwater. Ook in Azië zijn rivieren in industriële zones verkleurd en verzuurd, dat bleek al eerder uit rapporten van Greenpeace.

Hoe duurzaam is de watervoetafdruk van onze garderobe? Die vraag stelt de Britse ngo Water Witness International in een nieuw rapport over de impact van kledingproductie op rivieren in Afrika.

Uit hun analyse blijkt dat grote modeketens mee verantwoordelijk zijn voor de vervuiling van rivieren in onder meer Zuid-Afrika, Lesotho, Tanzania, Kenia en Ethiopië. De rivieren blijken bijvoorbeeld blauwe kleurstof te bevatten, zoals in Lesotho. Of ze verzuren, tot hetzelfde niveau als bleekwater, zoals onderzoekers ontdekten in Dar es Salaam. In de Tanzaniaanse rivier Msimbazi maten zij een pH-waarde van 12 in de buurt van textielfabrieken. De bevolking in Dar es Salaam gebruikt de Msimbazi onder meer om zich te wassen en hun velden te irrigeren.

Van Adidas tot Zara

In totaal is de Afrikaanse textielproductie 2,5 miljard dollar (ruim 2,1 miljard euro) waard. De sector stelt 75 miljoen arbeiders tewerk. Water Witness International stelt dat voornamelijk Europese - en nog het meest van al Franse, Britse, Duitse en Italiaanse - fastfashionmerken in Afrika produceren. Daarnaast produceert Afrika ook voor de Oost-Aziatische en Amerikaanse markt.

In de VS alleen al gaat het om bestellingen ter waarde van 685 miljoen dollar per jaar. Betrokken Europese en Amerikaanse merken zijn Adidas, ASOS, Calvin Klein, GAP, H&M, Hugo Boss, Levi's, Marks and Spencer, Next, Primark, Puma, Reebok, Ralph Lauren, Tesco, Tommy Hilfiger, Walmart en Zara.

Van China naar Afrika

Het is niet de eerste keer dat kledingmerken verantwoordelijk geacht worden voor de verkleuring van waterlopen in productielanden in het globale Zuiden. In totaal zou de textielindustrie verantwoordelijk zijn voor maar liefst een vijfde van alle waterverontreiniging in de wereld. Eerder al trok Greenpeace aan de alarmbel in China en in Indonesië. Greenpeace waarschuwde voor de aanwezigheid van chemicaliën, hormoonverstoorders en zware metalen. Ook hierbij waren merken als Adidas, H&M en GAP betrokken.

Dat nu ook Afrikaanse rivieren getroffen worden, heeft volgens Water Witness International alles te maken met een race to the bottom die kledingmerken aangaan om tegen de laagst mogelijke prijs textiel te produceren.

De ngo noemt het continent de rijzende ster van de textielproductie. De 75 miljoen jobs die daarmee samengaan, zijn cruciaal voor de Afrikaanse economie, maar nefast voor het milieu. En ook de verloning laat te wensen over, bleek uit eerderen rapporten.

