Sportartikelenconcern Adidas verkoopt door de coronacrisis duidelijk minder voetbalschoenen of tennisoutfits, maar merkbaar meer badslippers en yogamatten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf.

Ondanks een duidelijke toename van de onlineverkoop en een langzaam herstel in China, Japan en Zuid-Korea, heeft de pandemie zwaar gewogen op het eerste kwartaal van het bedrijf. 'Er is geen tennis meer tijdens het weekend, geen voetbal in de straten', aldus topman Kasper Rorsted.

Sinds de uitbraak van de pandemie hebben klanten via het internet wel meer producten gekocht die bruikbaar zijn voor sportieve activiteiten "in hun kot", zoals badslippers of yogamatten. Voor de klassieke badslippers van het model "Adilette" werd een driecijferige groei genoteerd.

70 procent van de winkels gesloten

In de eerste drie maanden van het jaar daalden omzet en winst fors als gevolg van de coronacrisis. Voor het tweede kwartaal zien de cijfers er nog slechter uit. Het merk met de drie strepen zag de winst in de eerste drie maanden met 97 procent zakken tot 20 miljoen euro. De omzet ging 19 procent achteruit, tot 4,75 miljard euro. Voor het tweede kwartaal verwacht de Duitse producent van sportartikelen een nog sterkere daling van zowel omzet als winst.

Wereldwijd zijn 70 procent van de Adidas-winkels dicht. Een prognose voor 2020 geeft Adidas niet. De oorspronkelijke vooruitzichten heeft het concern als gevolg van de coronapandemie ingetrokken.

Ondanks een duidelijke toename van de onlineverkoop en een langzaam herstel in China, Japan en Zuid-Korea, heeft de pandemie zwaar gewogen op het eerste kwartaal van het bedrijf. 'Er is geen tennis meer tijdens het weekend, geen voetbal in de straten', aldus topman Kasper Rorsted. Sinds de uitbraak van de pandemie hebben klanten via het internet wel meer producten gekocht die bruikbaar zijn voor sportieve activiteiten "in hun kot", zoals badslippers of yogamatten. Voor de klassieke badslippers van het model "Adilette" werd een driecijferige groei genoteerd. In de eerste drie maanden van het jaar daalden omzet en winst fors als gevolg van de coronacrisis. Voor het tweede kwartaal zien de cijfers er nog slechter uit. Het merk met de drie strepen zag de winst in de eerste drie maanden met 97 procent zakken tot 20 miljoen euro. De omzet ging 19 procent achteruit, tot 4,75 miljard euro. Voor het tweede kwartaal verwacht de Duitse producent van sportartikelen een nog sterkere daling van zowel omzet als winst. Wereldwijd zijn 70 procent van de Adidas-winkels dicht. Een prognose voor 2020 geeft Adidas niet. De oorspronkelijke vooruitzichten heeft het concern als gevolg van de coronapandemie ingetrokken.