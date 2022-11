Adidas start onderzoek naar ongepast gedrag ontwerper en rapper Kanye West

Het Duitse sportmerk Adidas start een onderzoek naar de beschuldigingen van ongepast gedrag van rapper Kanye West. Het merk heeft de samenwerking met de rapper, rond het merk Yeezy, eind oktober stopgezet.

Het Duitse sportmerk Adidas start een onderzoek naar de beschuldigingen van ongepast gedrag van rapper Kanye West. Het merk heeft de samenwerking met de rapper, rond het merk Yeezy, eind oktober stopgezet.

Het Amerikaanse magazine Rolling Stones had de beschuldigingen naar buiten gebracht. Die hebben betrekking op het feit dat West video’s en foto’s van pornografische aard aan werknemers van Adidas zou hebben getoond. “Ik denk dat het een manier was om mensen aan zich te binden, om mensen te testen of om hun grenzen te overschrijden”, zegt één van de ex-werknemers. West wordt ook beschuldigd van agressief, seksistisch en intimiderend gedrag.

Keek Adidas weg?

Adidas wordt in het onderzoek van Rolling Stones zelf ervan beschuldigd de ogen te hebben gesloten voor de handelingen van West. Het sportmerkt zegt in een persbericht de klachten heel serieurs te nemen “onmiddellijk een onafhankelijk onderzoek” te lanceren.

Volgens de Britse krant The Guardian zou Adidas die beslissing nu nemen omdat Union Investment, één van de grootste aandeelhouders van Adidas, duidelijkheid gevraagd hebben over de beschuldigingen. Eind vorige maand zette Adidas de samenwerking met West al stop na antisemitische uitspraken.