Adidas lanceert vegan sneaker

'Enkele jaren geleden kreeg ik een speciaal paar vegenistische Stan Smiths van mijn man', vertelt McCartney aan Vogue. 'Het werd me meteen duidelijk dat je eigenlijk het verschil niet zag tussen een echt leren paar en het paar in nepleer. Ik kon niet anders dan nadenken over hoeveel dierenlevens gered konden worden als Stan Smith en Adidas veganistisch leer en veganistische lijm zouden gebruiken.'

De ontwerpster trok haar stoute schoenen aan en stelde haar idee voor aan Adidas. De vegan sneaker is bijna identiek aan alle andere klassieke paren. Het enige verschil is dat het logo van McCartney op de tong van de schoen is afgebeeld. Daarnaast heeft de enkel een donkerpaarse band.

Voor een exemplaar betaal je 250 euro. De schoenen kunnen gepre-orderd worden via de website van Stella McCartney

.